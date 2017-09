¿Por qué Telemundo superó a Univisión como el líder en rating?

Por primera vez en su historia, completó la temporada como la cadena de habla hispana #1 en el horario estelar de lunes a viernes

En el día de hoy, Telemundo hizo un anuncio a lo grande: por primera vez en su historia, completó la temporada como la cadena de habla hispana #1 en el horario estelar de lunes a viernes, entre los adultos de 18 a 49 años de edad y los adultos de 18 a 34 años. Los dos fragmentos de público que más les interesa a los anunciantes.

Según asegura el comunicado, Telemundo superó a Univisión y Unimás en el horario estelar de lunes a viernes entre los adultos de 18 a 49 años y los adultos de 18 a 34 años, y se encuentra entre las 5 principales cadenas de televisión en el horario estelar de lunes a viernes, independientemente del idioma, en esos mismos públicos.

César Conde, presidente de NBCUniversal Telemundo Enterprises, definió este cambio de mando en el rating de esta manera: “Estamos orgullosos de que nuestras inversiones están dando frutos y que Telemundo se ha convertido en el nuevo estándar en la televisión de horario estelar, que es donde el mayor número de hispanos busca su entretenimiento… Este histórico cambio de paradigma en la televisión en español señala que hay una nueva norma a medida que más y más latinos eligen a Telemundo”.

Como te hemos contado, después de años intentando encontrar la fórmula para conquistar al público, incluso hasta tratando de tener el mismo contenido de su competidora más directa, Univision, Telemundo parece haber encontrado el secreto en las series de estilo narcos y las biográficas, como lo son en este momento ‘Mariposa de Barrio’, inspirada en la vida de Jenni Rivera, ‘Sin Senos Sí Ha Paraíso’ y la ya imbatible ‘El Señor de los Cielos’.

La cadena hermana de NBC dice que este verano batieron récords terminando la temporada de televisión 2016-2017 como la cadena de televisión de habla hispana #1 en el horario estelar de lunes a viernes de 8 PM a 11 PM entre los codiciados adultos de 18 a 49 años de edad con 858 mil, y los adultos entre 18 y 34 con 398 mil, de acuerdo con Nielsen. Y registró el más algo ‘sharede’ la historia, superando a Univisión y Unimás entre los adultos de 18 a 49 años en un 43%, y los adultos entre 18 y 34 en un 45%.

¿Pero realmente el trono ya es sin discusión Telemundo?… La respuesta es ‘casi’ sí, pero no completo, pues si bien no hay quien le gane al ‘El Señor de los Cielos’, no pasa lo mismo con ‘Sin Senos Sí Hay Paraíso 2’ que muchas veces empata con la serie ‘Mi Marido Tiene Familia’ de Univision, como por ejemplo el viernes 15 de septiembre donde ambas alcanzaron 1 millón 400 mil en el público en general.

En el caso de ‘Mariposa de Barrio’, aunque ya no es tan inestable como cuando comenzó que la mayoría de los días perdía. Ahora hay veces que pierde como el jueves 14 de septiembre donde obtuvo 635 mil contra 762 mil que hizo ‘Enamorándome de Ramón’. Otras obtiene el mismo número como el viernes 15 de septiembre que ambas hicieron 635 mil, y de las que gana como el martes 12 de septiembre donde Telemundo hizo 695 mil y Univision 601 mil en ese horario.

Telemundo no solo está haciendo un gran trabajo con sus producciones de ficción, sino también el fin de semana donde los domingos son de ‘Gran Oportunidad’, que como en un juego animado, ha logrado sortear todas las pruebas que le puso la competencia y salir vencedor: ‘Pase VIP’, la película de Cantinflas, La India María, hasta ‘La Rosa de Guadalupe’.

¿Por qué este cambio de liderazgo? ¿qué encontró Telemundo? o ¿qué perdió Univision? Tal como te dijimos más arriba, Telemundo encontró el tipo de historias que le gusta a su público.

En el caso de Univision ya parece no funcionarle las novelas rosas de Televisa, pero tampoco las comedias, y mucho menos cuando intentaron imitar a Telemundo con las narco-series como cuando emitieron ‘Narcos’, la vida de Pablo Escobar.

Si hablamos en términos futbolísticos, Telemundo en estos momentos tiene el balón de su lado del campo de juego, pero Univision promete sacárselo con lo que consideran sus ‘Leo Messi’: los shows de entretenimiento familiar como ‘¡Mira Quién Baila!’, el regreso de ‘Nuestra Belleza Latina’, la segunda temporada de ‘Pequeños Gigantes USA’ y ‘La Reina de la Canción’ y ‘Tu Cara Me Suena’.

Habrá que sentarse con el control remoto en la mano, y esperar lo que bien define Don Francisco con su clásica frase: “¿Qué dice el público?”.