Ryan Phillippe responde a las acusaciones de violencia doméstica de su exnovia

Elsie Hewitt afirma que el pasado 3 de julio el actor le propinó una paliza en su casa

La exnovia de Ryan Phillippe, una conocida modelo de 21 años llamada Elsie Hewitt, presentó el pasado lunes una denuncia en un juzgado de California en la que acusaba al actor de haberle propinado una fuerte paliza tras una discusión que habría tenido lugar en casa del artista el pasado 3 de julio, afirmando que le pegó varias patadas y puñetazos antes de tirarla por las escaleras.

Ahora el exmarido de Reese Witherspoon ha negado todos esos cargos públicamente para revelar además que la policía ya estudió todas las alegaciones de la joven maniquí el pasado julio.

“Me entristecen y asquean a partes iguales las alegaciones falsas sobre mi persona que están circulando estos días. En el momento en que se realizaron esas acusaciones, cooperé completamente con las fuerzas del orden y se realizó una investigación al respecto. Como un hombre que fue criado por una mujer, en una casa donde los derechos de las mujeres, el feminismo y su defensa eran temas centrales, me enferma ver mi nombre en un artículo relacionado con la violencia doméstica. He sido una figura pública durante 25 años, y se han dicho y escrito muchas mentiras sobre mí. Eso es algo que debes aceptar si te dedicas a esta profesión. Pero esta vez es diferente”, arranca el comunicado que el intérprete ha publicado en su cuenta de Twitter, en el que continúa dando a entender que el motivo que ha empujado a su expareja a realizar tan graves declaraciones es puramente económico.

“La violencia doméstica es una situación muy trágica y real a la que se enfrentan muchas mujeres en distintas partes del mundo, y jamás debería ser utilizada con fines vengativos o como vehículo para obtener ganancias. Esto está mal, yo no soy así. Todas y cada una de las afirmaciones de las que me acusa son falsas“, concluye en referencia al millón de dólares que reclamaría Elsie.

De acuerdo a la información obtenida por el portal TMZ, el protagonista de ‘Crueles intenciones’ -padre de dos hijos, Ava (18) y Deacon (13), con su compañera de reparto en ese filme, Reese, y de Kai (6) con su expareja Alexis Knapp- ya habría contratado a un abogado y planearía presentar una demanda por difamación contra su exnovia. Sus planes incluirían donar cualquier dinero que pudiera obtener durante su batalla legal a distintas organizaciones destinadas a luchar contra los malos tratos.

Al mismo tiempo, también ha salido a la luz que otra antigua pareja del actor, Paulina Slater, con quien mantuvo una relación de 2011 a 2016, presentó una denuncia contra él por acoso el pasado mayo, después de que Ryan le enviara supuestamente mensajes agresivos acusándola de serle infiel y llamándola “zo**a”. Sin embargo, Paulina decidió no seguir adelante con la denuncia para evitar convertirse en el centro de atención mediática, lo que no le ha impedido realizar ahora una nada sutil referencia a los nuevos problemas legales de su ex publicando un tuit que reza: “Cuando el río suena…”.