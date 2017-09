Ante eventual fin de DACA, estos son tus derechos en el trabajo

Algunas de las cosas más importantes que debes saber para proteger tus derechos laborales como beneficiario del programa, luego que el gobierno federal anunció su final el próximo 5 de marzo.

Hace tres semanas, el gobierno federal anunció el fin del programa de Acción Diferida para Jóvenes (DACA), a ocurrir en un período de seis meses, pero eso no quiere decir que los beneficiarios que hoy en día tienen un trabajo están en peligro inminente de perderlo o vulnerables a cualquier acción arbitraria de un patrón.

Casi 800,000 jóvenes inmigrantes están protegidos por DACA y la gran mayoría tiene un permiso de trabajo, que les ha permitido trabajar legalmente o conseguir un mejor empleo del que tenían anteriormente.

Tras consultar con varios expertos, incluyendo Tom Saenz, abogado y presidente del Fondo Mexicoamericano para la Defensa Legal (MALDEF), Charles Foster, abogado principal del bufete Foster Global en Texas, y documentos del National Immigration Law Center, exploramos algunas de las dudas al respecto.

¿Sabe mi empleador que soy un beneficiario de DACA?

Los trabajadores con DACA no son especialmente vulnerables a que sus empleadores tomen medidas a raíz de las noticias sobre el fin del programa mientras tengan un permiso de trabajo vigente, ya que el mismo no revela en ninguna parte que el trabajador es un “dacamentado”.

“El permiso de trabajo o EAD es un documento genérico, que no dice si el que lo tiene es DACA, es un beneficiario de asilo político o si es un residente temporal”, dijo Foster. “A menos que el propio empleado haya dicho a su jefe “soy DACA”, este no necesariamente relacionará las noticias del día con su empleado. Nada te obliga a decir que eres DACA. Yo aconsejo discreción”.

Es importante recordar que un beneficiario de DACA tiene permiso de trabajo hasta la fecha que dice su tarjeta de EAD. Es decir, mientras el gobierno ya no acepta nuevas solicitudes y sólo extensiones hasta el 5 de octubre (para quienes tengan un permiso que expire en o antes del 5 de marzo de 2018), cada permiso de trabajo tiene una fecha de expiración. Esta es la que vale para cada quien.

¿Tiene un DACAMENTADO los mismos derechos laborales que todo el mundo?

Sin duda, explica Saenz. “Todos deben entender que al tener un permiso de trabajo, sea cual sea el beneficio que recibieron y esto incluye DACA, están protegidos bajo la ley por las mismas leyes de sueldo mínimo, horas laborales, seguridad en el trabajo (OSHA), contra la discriminación, etc”.

“Ningún patrón puede mirar tu permiso y decir, porque expira en seis meses, que te despide”, dijo Saenz.

No obstante, según explica un documento del National Immigration Law Center (NILC), el empleo en Estados Unidos es a voluntad, y el despido puede ocurrir en cualquier momento, y solo sería ilegal se se realiza injustamente en represalia o por discriminación.

“En general, a menos que esté cubierto por un sindicato u otro contrato de empleo, en los EE.UU. el empleo se considera “voluntario” y un empleador puede despedir a un empleado en cualquier momento, siempre y cuando no lo esté discriminando en forma ilegal o tomando represalias en su contra. Por lo tanto, aunque tenga un permiso de trabajo válido, su empleador puede despedirlo legalmente”.

Agrega el documento que algunos empleadores pueden pensar que los permisos de trabajo de los beneficiarios de DACA dejan de ser válidos inmediatamente, en vez de extenderse hasta su vencimiento.

Si te encuentras en esta situación, entrega a tu empleador este documento o enlace: Memorando del DHS sobre la suspensión de DACA

¿Está obligado a informar a su empleador sobre el fin de su permiso de trabajo?

No hay obligación al respecto. Tu empleador debió verificar su elegibilidad de empleo y pedirte tu documentación cuando te contrató, apuntó Foster. “Creo que los jóvenes DACA deben relajarse y no entrar en pánico, el mundo no se va a acabar, y mientras tanto, deben consultar a un abogado con certificación del BIA para ver si tienen otras opciones”, apuntó el abogado.

El National Immigration Law Center indica que el beneficiario de DACA “no está obligado a decirle a su empleador que tiene DACA, que su DACA ha sido cancelada o rescindida, o que su autorización de trabajo ha vencido o está por vencer. Usted no es responsable por abrir el tema”

Es el empleador el que tiene la obligación de pedir al empleado que presente un nuevo permiso. “Como regla general, aconsejamos a los trabajadores que solo den a su empleador la información requerida sobre su condición migratoria”.

¿Hay consecuencias si un empleador no se da cuenta que expiró el permiso?

Según Foster, las empresas grandes con un departamento de recursos humanos, suelen estar más “al tiro” con la expiración de documentos de trabajo de sus empleados. “En empresas pequeñas, esto no suele ocurrir, puede ser que su jefe nunca se dé cuenta de que el permiso expiró”.

Según NILC, las consecuencias para un empleado que continúa trabajando aún después de expirado su permiso son prácticamente nulas. Para un empleador, si el gobierno lo audita y lo descubre, podría significar una multa. ” O quizá eso nunca ocurra”, dijo Foster.

En todo caso, esa no es razón para sentarse en sus laureles si usted tiene DACA y su permiso se vence antes del 5 de marzo de 2018. “Proceda a renovar su DACA y hágalo ya, antes del 5 de octubre, que es la última fecha en la cual el gobierno recibirá las renovaciones”, apuntó Foster.

Para más detalles y respuesta a otras preguntas relacionadas al trabajo y a DACA, favor visitar esta página del National Immigration Law Center.