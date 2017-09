“Gomita” pide ayuda para afectados por el sismo en México y muestra lesión que sufrió

Aracely Ordaz publicó un video en Instagram para enseñar que se lastimó una pierna

La conductora Aracely Ordaz mejor conocida como “Gomita” informó que se lastimó una pierna después del sismo de 7.1 que sacudió a la CDMX.

“Agradezco a todos sus mensajes, si estoy bien, justo cuando iba manejando se iba cayendo un edificio atrás y siento muy feo por como aplastaban a la gente, solamente les pido que oren mucho, solamente me lastime una pierna pero estoy bien, los quiero, por favor cuídense mucho ayuden, ayuden, ayuden, con lo que sea”.

Me duele pero doy gracias a Dios seguir viva, gracias por sus mensajes, ayudemos orando por esas personas que están bajo escombros😰🙏🏻 pic.twitter.com/uKSc97Nnnt — GOMITA (@GOMITA_OFICIAL) September 20, 2017

Ayuda en MORELOS Gran parte de morelos para que los medios volteen a este lado jojutla cuernavaca jiutepec tepalcingo A post shared by ❤️Gomita_oficial❤️ (@gomita_oficial) on Sep 20, 2017 at 11:10am PDT

En Instagram Stories mostró que fue grave su accidente pues se alcanza a ver que trae un vendaje en su pierna derecha, no da más detalles de cómo fue su accidente, pero al parecer no paso a mayores.

A través de su cuenta de Instagram la conductora pidió ayuda para los afectados por el sismo.

“No había posteado nada porque estaba asustada me quede sin pila, no había visto a mi familia, no tenía internet, pero por favor ayuden, lo mío no fue tan grave solo les pido que si pueden ir a ayudar con víveres y cosas háganlo, mi familia ya lo hizo, solo vayan y déjenlo”.

Entre lágrimas relató cómo vivió el sismo que sacudió a la Ciudad y agradeció muestras de cariño de parte de sus fans.

POR: Mario Becerril