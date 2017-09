Video: Vanessa Claudio rompe en llanto al no saber nada de sus papás en Puerto Rico

Patricio Borghetti también se derrumbó ante las palabras de la conductora de ‘Venga la Alegría’

La conductora de ‘Venga la Alegría’, Vanessa Claudio, no pudo contener las lágrimas durante la emisión del programa al hablar de los estragos que ha causado el huracán María y al no saber nada de sus papás en la isla.

“Por lo que he podido ver en las noticias, Puerto Rico está totalmente destrozado, hay cero comunicación, y no he podido comunicarme con mis padres ni mis abuelos. Lo único que sé es que mi tía perdió la casa”, dijo con la voz entrecortada.

Y agregó: “Sé que hay países que nos van a ayudar, yo sé que esto es algo de la humanidad y que nos vamos a unir, estoy segura que mi país va a recibir ayuda, y que mi familia va a estar bien”.

Para finalizar, Vanessa agradeció a sus amigos conductores por brindarle ayuda ahora que más lo necesita.

“Yo sé que mucha gente está pasándola mal, pero personalmente quiero agradecerle a cada uno de ustedes porque he recibido tanto amor y tanto cariño, tantas ofertas de donde poder dormir”, finalizó ante el apoyo de sus colegas y las lágrimas de Patricio Borghetti, quien no pudo contenerlas ante la difícil situación que atraviesa la puertorriqueña.