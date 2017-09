Dicen que Kylie Jenner espera su primer hijo, ¡qué buena noticia!

Todavía no está confirmado oficialmente que hay aumentado el clan Kardashian

Kylie Jenner, la hermana menor del clan Kardashian, aparentemente está embarazada de su primer hijo.

Kylie, de 20 años, es mas conocida por sus apariciones en el reality televisivo “Keeping Up with the Kardashians”.

Hasta la fecha, Kylie también ha lanzado su propia línea de cosméticos, creado una línea de ropa con su hermana, Kendall, y es presencia consstante en las redes sociales. Con más de 97 millones de seguidores de Instagram, podemos decier que es todo una estrella.

TMZ y People informan que Kylie comenzó a decirle a sus amigos a principios de este mes que esperaba a su primer hijo con su novio y el rapero Travis Scott. También informan, según fuentes, que Travis habría anunciando que están esperando una niña.

¿Será verdad? Si es así, ¡enhorabuena!