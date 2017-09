La Víbora: Esta vez no traigo tanto veneno

A nuestra serpiente columnista de entretenimiento no se le escapa nadie

Yo sé que no me lo van a creer, pero en esta ocasión no vengo tan venenosa. ¿Por qué? Porque la verdad –aunque suene aún más increíble–, estoy muy conmovida con muchos de los artistas a los que me encanta viborear. Y además, aún estoy en shock por lo que le está pasando a nuestros hermanos mexicanos.

Debo reconocer que me tienen muy impresionada muchos de los televisos y no televisos, que han dejado el glamour de lado y se han lanzado a las calles de México para ayudar en lo que sea posible a las víctimas del terremoto que sacudió ese país y que ha dejado muerte y destrucción.

Me da gusto que por lo menos están haciendo uso de su fama para algo positivo. Por ejemplo, Jacky Bracamontes, está en un centro de acopio y está utilizando sus redes sociales para decirle a la gente qué artículos de primera necesidad son los que más hacen falta en estos momentos. ¡Bien por la ex-Miss!

Por otro lado, otros que tienen harto billete, pero que no viven en México, están haciendo lo suyo desde la distancia, entre ellos Salma Hayek y el Chicharito Hernández. Ellos han lanzado iniciativas para recaudar fondos para las víctimas, y en el caso de Salma, prometió igualar la cantidad una vez que las donaciones lleguen a los 100 mil dólares. O sea que la veremos sacar de su bolso esa cantidad sin ningún problema; será como quitarle un pelo a un gato. Ya saben, ella y su marido nadan en dólares y euros, literalmente.

Otras celebridades han mostrado su lado más vulnerable y no se la han pensado para echar una que otra lagrimita en videos que han compartido. Jesse, el de Jesse y Joy, Jorge D’Alessio y otros famosos contaron conmovidos no solo el drama que están viviendo muchos afectados, sino que describieron cómo los ciudadanos comunes y corrientes se han volcado a las calles a ofrecer cuanto pueden para ayudar a los rescatistas y voluntarios.

Y por otra parte, con todo y lo odiados o queridos que pueden ser, los Rivera ya anunciaron que están pensando realizar una serie de actividades para recaudar fondos para las víctimas. Entre lo más sensato que ha dicho en su vida Juan Rivera, quien hizo el anuncio, fue que si el público les ha dado tanto, es hora de devolverle algo a ese público.

Así que, ¿cómo quieren que saque la ponzoña en esta aciaga semana? Mejor voy a dejar descansar a mis víctimas, que por lo menos una vez en su vida hagan algo bueno por la humanidad, y en los próximos días ya veremos.

Mientras tanto, ¡fuerza, México!