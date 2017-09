¿Qué le dijo Messi al jugador del Girona que lo neutralizó?

Pese a la goleada del conjunto culé, la 'Pulga' no se sintió cómodo por la sofocante marca que le hizo Pablo Maffeo, quien optó por llevarse el suéter de Ter Stegen

Barcelona sigue imparable en la Liga de España. La goleada 3-0 como visitante ante Girona y el puntaje perfecto son la clara muestra de que es así. Y eso que, en el encuentro de ayer, Lionel Messi jugó bien (siempre lo hace), pero no brilló como lo venía haciendo (había marcado nueve goles en las primeras cinco jornadas). Hay una explicación: el DT del local, Pablo Machín, le encargó al joven lateral Pablo Maffeo que siguiera al argentino durante todo el partido. Así fue.

La marca fue tan sofocante que Messi y Maffeo terminaron teniendo un particular diálogo durante el encuentro. “Me preguntó si estaba cedido por el City y mi edad. Es muy humilde. Estuvimos hablando porque estuve pegado a él casi todo el partido. No hubo ni mal rollo ni nada raro. Es el mejor jugador del mundo y si no estás pegado a él, te hace un gol en cualquier momento“, contó el futbolista de Girona.