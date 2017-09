Trump hace lo que ningún otro presidente en la historia

En medio de la fuerte polémica por los comentarios del presidente Trump contra varios jugadores de la liga de futbol americano NFL, un giro inesperado proveniente de su cuenta de Twitter aumentó la controversia.

Molesto por las recias críticas que le han llegado por pedir el despido de los jugadores que en protesta se nieguen a pararse durante el himno nacional el presidente Donald Trump re publicó un tuit que llama al boicot del NFL.

“Se puede boicotear nuestro himno PODEMOS HACER BOICOT CONTRA USTED!” Lee el mensaje, que ofrece una imagen del logotipo de la NFL con la palabra “boicot” a través de ella.

“Valientes Patriotas han luchado y muerto por nuestra gran bandera americana — Debemos honrar y respetarla! Que Estados Unidos sea grande otra vez!” Trump tuiteó después.

Por si fuera poco, el presidente en esta ráfaga de tweets para atacar a sus detractores publicó otro mensaje de la mujer detrás del llamado de boicot a la NFL, Donna Warren, que ofrece una imagen de un veterano militar amputado.

“Me pregunto lo que este VALIENTE americano daría para pararse sobre sus dos piernas sólo una vez más para nuestro #HimnoNacional ?” dice el tuit.

I wonder what this BRAVE American would give to stand on his OWN two legs just ONCE MORE for our #Anthem? #MAGA #NFL pic.twitter.com/3AVqnAlu3F

