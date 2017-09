Desgarrador adiós de Fernanda Castillo a sus familiares víctimas del terremoto

Mi rostro se rompe, el llanto no me cabe en el pecho , pienso que el silencio va a contenerme , el dolor grita. Me pregunto muchas cosas, cosas que no tienen respuesta en días como estos…No se que hacer con este dolor inesperado, tengo miedo… Veo hacia afuera y hay cientos como yo, con en el corazón en pedazos, pero saliendo a entregar cada uno de ellos, tratando de rescatar la esperanza entre los escombros. Hoy me siento más orgullosa que nunca de este país y su gente que se levanta del sufrimiento entre picos y palas. Un México que se une , un México lleno de hermanos que olvidan de donde vienen, quienes son o a donde iban para parar a ayudar entre las paredes de una ciudad caída, que trabajan incansablemente para rescatar, para alimentar, para darle la mano a otro ser humano. Se que Florencia y Martin también se sentirían orgullosos!!! Gracias a todos aquellos que nos ayudaron a buscarlos hasta el último momento, a los que entregaron horas en el caos para encontrarlos y a quienes han enviado palabras de aliento y abrazo para mi y mi familia. Gracias con todas mis fuerzas a todos aquellos que no han parado de trabajar todos estos días para rescatar a un hijo, una madre, una prima… Gracias! Gracias! Gracias! Almudena Suarez, Maluz Suarez, Mariana Hernandez ,Jorge Guasque y Gerardo del Valle por su empatía , por ayudarnos a recuperar las cosas de mis primos que nos dan algo para sostenernos. Mi Foren ,mi niña! Primo MartínVelez (como te decíamos los primos de Sonora) : Sé que donde estén , están abrazados,SONRIENDO y es así como siempre voy a recordarlos !Así se quedan en el alma de todos los que los amamos y nunca vamos a olvidarlos🙏🏼

