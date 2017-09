Foto: Gaby Spanic y su gemela se reconcilian

¡Mira la foto de Gabriela y Daniela Spanic juntas!

Gabriela Spanic se dio a conocer internacionalmente gracias a su participación en “La Usurpadora”, telenovela en donde daba vida a las gemelas Paulina y Paola Bracho.

En la vida real, Spanic tiene una hermana gemela de nombre Daniela. Su relación en recientes años se vio afectada por razones que no se conocen públicamente.

Este mes se dio a conocer que Daniela tenía problemas muy graves con su esposo Ademar Nahum.

“Me dijo que tiene mucho dinero e influencias para ‘hundirme’, a mí y a mi familia; tengo mucho miedo, por eso no me he ido”, Daniela declaró a TV Notas.

Tras la polémica, parece ser que entre las gemelas ha habido una reconciliación porque el productor del programa “Suelta la sopa” les realizó una entrevista en conjunto.