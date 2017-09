La Real Sociedad ya ‘borró’ a Carlos Vela y él ya tiene la cabeza en Los Ángeles

El cancunense ha tenido su peor inicio en una temporada con el cuadro Txuri Urdin y parece que sólo espera el día de su salida

El ariete mexicano Carlos Vela ya firmado para el 2018 con Los Ángeles FC de la MLS, no tenía un arranque con tan poca participación desde su llegada al conjunto txuri-urdin, y ni siquiera en esa etapa, tuvo tan pocos minutos como los sumados hasta la Jornada 6 del actual certamen.

Vela, de 28 años, llegó a San Sebastián para la campaña 2011-2012 y aunque no participó en la primera jornada, jugó como titular en la Fecha 2 de la Liga española y a partir de ahí acumuló 240 minutos, casi cincuenta más de los 196 que ostenta en este inicio de calendario, que marcará el fin de una era por el futbol europeo.

El mejor arranque para el cancunense lo tuvo en la temporada de 2015-2016 donde no sólo actuó todos sus juegos como titular, sino que completó tres y como distintivo, llevó la cinta de capitán en las fechas cinco y seis, rol que no había ocupado hasta el momento en la Liga con los Realistas.

Esta temporada el mexicano solamente ha sido titular en su actuación de la Fecha 5, pero este fin de semana, supuestamente con el objetivo de darle descanso a la plantilla, ni siquiera fue convocado por lo que firmó con 196 minutos su arranque más pobre de campaña.

Sin embargo, su raquítico desempeño no sólo se limita al tiempo en el campo pues por primera vez en las últimas cinco temporadas no ha mecido las redes en los primeros seis encuentros ligueros, algo que no sucedía desde su llegada en el 2011 en la que tampoco anotó.

Por minutos jugados o falta de gol, parece que la cabeza de Vela está en Los Ángeles.