José ‘Pepe’ Bastón sale de Televisa

Eva Longoria y Pepe Bastón, de romance hasta a la hora de hacer compras. La pareja se dejó ver por la Ciudad de México muy enamorada. Mira más fotos en nuestro Story. #evalongoria #pepebaston #paparazzi

A post shared by hola.com México (@hola_mx) on Jun 23, 2017 at 2:15pm PDT