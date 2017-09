3 formas de optimizar la velocidad de tu computador o celular

A veces "borramos" archivos pero realmente no los eliminamos

Como una medida de seguridad computadores y celulares tienen una especie de borrado temporal y otra permanente. ¿Conoces la diferencia? En este artículo te vamos a hablar de esta y otras forma de optimizar tus elementos electrónicos.

1. Tener la cámara incorporada en nuestro celular hace que tomemos más fotografías de las que de verdad queremos conservar. En ocasiones tienes sincronizado tu teléfono móvil con tu computador, por lo que adicionalmente guardas copias de todo, TODO, lo que tienes en tu teléfono y has tenido, así lo hayas eliminado.

Para solucionar este problema: Revisa tus fotos, elimina las repetidas o elige la mejor, no necesitas guardar 10 de cada instante. Hay algunas de tus fotos que aparecerán con tres cuadrados en la esquina, esto significa que es una ráfaga de fotos. En un lenguaje más simple, es una secuencia de imágenes detrás de la que estás viendo. Cuando entras a la opción de editar puedes elegir con cuál de las fotos de la ráfaga te puedes quedar. Conservar ráfagas llena mucho espacio con imágenes que ni siquiera ves.

Una vez hayas eliminado algunos archivos asegúrate de limpiar la papelera de reciclaje del celular. Borrar archivos de una carpeta no es eliminarlos de la memoria fija, por lo tanto no habrás liberado espacio.

2. Cuando bajas una aplicación en tu celular, la tienda de la empresa que utilizas tiende a recomendarte otras opciones. Elimina las aplicaciones que no usas. Mira las aplicaciones que tienes y si a conciencia hay algo que llevas 2 ó 3 meses sin usar, elimínalo, de necesitarlo nuevamente puedes descargarlo. Si no lo usas frecuentemente no vale la pena tenerlo de forma permanente.

Este mismo caso se presenta en computadores y tablets. Hay aplicaciones para las que tienes la opción de hacer backups y realmente no las usas. Cancela esta opción y de no necesitar la aplicación, también elimínala.

3. Desuscríbete de las listas de correos que no son de tu interés. Estos mensajes que entran como junk, que simplemente eliminas o dejas en tu bandeja de entrada van ocupando espacio. Si no te interesan los contenidos ve hasta la parte inferior del mensaje, por lo general allí está el link para que te borren de la lista.

Este pequeño espacio que ocupan mensajes en cadena van llenando parte de la memoria de tus equipos. Parece insignificante, pero una vez comiences a recibir menos spam, notarás la diferencia.