Liga MX, fecha 11: Pachuca vs. Cruz Azul, horario y canales de televisión

CIUDAD DE MÉXICO.- Óscar Pérez podría encontrarse hoy por última vez con el club de sus amores, pero aun con la playera del Pachuca, no esconde sus ganas de que cambie la suerte de su Cruz Azul.

La Máquina se meterá hoy al Estadio Hidalgo para disputar su compromiso de la Jornada 11, el cual no se pudo realizar en el Azul tras el temblor del martes pasado.

El “Conejo”, quien se retira en diciembre tras el Mundial de Clubes, consideró que el conjunto cementero recuperará la memoria, tras 3 años sin Liguilla y casi 20 sin ganar la Liga.

“Sí, cómo no, me gustaría que poco a poco todo fuera cambiando, toda esa historia que no la ha pasado nada bien ahora”, explicó Pérez en entrevista con Grupo REFORMA.

“Sé que van a venir mejores tiempos, que van a venir mejores cosas con el tiempo y ojalá que todo cambie”.

El guardameta se formó en el club celeste y fue campeón liguero en el Invierno 1997, antes de salir para el Apertura 2008.

Tras pasar por Tigres, Jaguares, Necaxa y San Luis, encontró su segunda casa con los Tuzos, con los que se coronaría en el Clausura 2016.

Con el club hidalguense ya le hizo daño al Cruz Azul. La última vez, con un tanto al 92′ que le valió al Pachuca un empate a 2, en la Fecha 16 del torneo pasado.

“Fue una experiencia inolvidable, como las otras que viví, marcando gol; y festejé porque pocas veces se da y me encantó”, apuntó.

“Lamentable que estaba Cruz Azul enfrente pero es parte del show, parte de la vida, hoy defiendo los colores del Pachuca”.

Eso sí, el “Conejo” no esconde su deseo de colgar los botines con La Máquina.

“No hemos hablado de eso, tengo una muy buena relación con el licenciado (Guillermo Álvarez), con la gente de Cruz Azul y hasta ahí, tampoco se han dado las situaciones, hoy estamos bien y ya veremos qué pasa”, agregó.

NO TE LO PIERDAS

Partido: Pachuca vs. Cruz Azul

Estadio: Hidalgo

Fecha: miércoles 27 de septiembre

Hora: 10:06 pm Este / 9:06 pm Centro / 7:06 pm Pacífico

Canales de transmisión

México: Claro Sports, Imagen Televisión, FOX Sports 2 Mexico

USA: ESPN3 USA, WatchESPN, beIN SPORTS USA, Univision NOW, ESPNEWS, ESPN Deportes+ USA, Azteca America, beIN SPORTS CONNECT U.S.A., ESPN Deportes USA, fuboTV, Univision Deportes USA, beIN SPORTS en Español, UniMás, FOX Deportes