Los cómo y los tiene que debes de considerar para tener buena salud

Hay que dar respuesta a seis preguntas básicas para saber en qué estado te encuentras

Por supuesto que lo que vamos a comentar en esta columna es claramente imperfecto. Sin embargo, entiendo, resulta de utilidad para hacer una aproximación al estado de salud integral de una persona. El ejercicio que propongo responde a esa pregunta que con alguna frecuencia, en el terreno de lo informal, nos suelen consultar a los médicos. Doctor ¿cómo me ve usted? . Bueno diría que en términos generales resulta de utilidad responderse lo que yo llamo los “tres ¿cómo? y los tres ¿tiene?”, veamos de qué se trata.

Los “Cómo”

Son seis cuestiones a considerar. La primera pregunta que hago apunta a responder el primer “cómo”. La pregunta es: ¿cómo como? Se trata de analizar la alimentación del paciente, si resulta en términos generales “sana”, o sea si la persona tiene un plan de nutrición adecuado que incluye todos los principios nutricionales necesarios, o no. La respuesta a esta pregunta es generalmente simple para contestar por parte del paciente y sencilla para observar por parte del médico, ya que a simple vista podemos notar si se trata de una persona con bajo peso, sobrepeso u obesidad. Aunque parezca mentira esta simple primera observación nos habla mucho del estado de salud de la persona.

Pasemos ahora al segundo “cómo”, se trata de cómo se mueve. Respecto a esto lo que interesa saber es si se trata de una persona sedentaria o por el contrario de alguien que tiene actividad física regular aunque más no se trate de una caminata diaria de unos 30 minutos. En este caso, la respuesta puede implicar algunas vueltas a la hora de contestar porque si la persona no hace actividad física regular, entonces hay que determinar cuánto se mueve. En ocasiones el paciente solo camina para ir del trabajo a su casa o para otras actividades cotidianas como hacer los mandados, pero solo eso. Una breve interrogación respecto a cuál es esta actividad nos puede indicar si se trata de actividad física insuficiente y en tal caso la segunda información que obtenemos puede ser que nos encontramos en presencia de una persona sedentaria, y eso claramente puede determinar el estado de salud.

Llega ahora el momento del tercer y último ¿cómo? Se trata simplemente de saber cómo duerme. Esto es esencial. Las personas que tienen un sueño adecuado, básicamente lo que denominamos un sueño reparador, condicionan un buen estado de salud. Muy por el contrario las personas con alteraciones del sueño, tales como el insomnio u otras variaciones o patologías del sueño sin duda determinan el aumento de frecuencia de las más diversas enfermedades. Quiero ser muy claro en este punto, quien no duerme bien, se enferma.

Los “Tiene”

Hemos así transitado nuestros tres primeros interrogantes y dado respuesta a los tres “cómo”. Ahora es el turno de los “tiene”. El primero de ellos debe responder a si la persona tiene algún “proyecto”. Me refiero a algo que le guste hacer y tenga planeado llevar a cabo. Ejemplos podrían ser aprender un idioma, aprender a tocar un instrumento, iniciar una actividad física y/o deportiva, iniciar alguna tarea de manualidades, aprender dibujo y pintura, asistir a un taller literario, etc. prácticamente cualquier cosa que determine posicionar el interés de la persona en algo a alcanzar o lograr. Aclaro, que no tiene que ser algo básicamente importante, no, cualquier cosa simple es suficiente pues se trata de llevar adelante un proyecto de orden personal. Quien tiene un proyecto tiene entusiasmo, tiene perspectiva, tiene un motivo para seguir adelante.

El segundo “tiene” debe responder a si la persona tiene vida social. Sucede que nuestro cerebro es un órgano social. En tanto ello el ser humano requiere de una adecuada relación inter humana de vida social. Formar grupos de amigos, conocidos, o grupos de afinidad con los cuales se intercambien momentos, alegrías, conversaciones y proyectos entre otras tantas cosas resulta no solamente placentero sino necesario para la integración de nuestra función neurológica.

Finalmente llegamos a la sexta pregunta, el tercer “tiene”. En este caso la mirada está en si la persona tiene diversión, esparcimiento o actividad lúdica. Es decir si hace cosas que le gustan y le divierten, esto es todas aquellas cosas que le brinden satisfacción o placer. Esto puede ir desde simplemente ver una película en el cine una vez por semana, realizar alguna actividad por ejemplo bailar, escuchar música, etc. Esto es importante para analizar si la persona tiene la posibilidad de expandir su capacidad hedónica y en tanto ello disfrutar de las cosas de todos los días.

Los resultados

Contestándonos estos tres “como” y estos tres “tiene” nos podemos dar una idea rápida y muy acertada de cuál es el la situación de bienestar o salud de la persona. Mi propuesta ahora es que usted se tome un tiempo para responderse estas seis preguntas y le asigne como respuesta a cada una de ellas lo que hoy se ha impuesto en nuestra sociedad, un simple “like”, es decir una mano con puño cerrado y pulgar para arriba si su respuesta es satisfactoria en términos de salud. En caso de que su respuesta sea “más o menos” entonces asígnese la imagen del puño con pulgar de costado y si resulta negativa, para abajo. De esta manera la idea es que usted analice sus fortalezas y o debilidades. En cuanto a la receta médica, bueno, esta dependerá de sus resultados en este cuestionario de “los tres cómo y los tres tiene”. Si por ejemplo usted nota que la mayoría de las cosas están bien excepto el hecho que no hace actividad física y que tiene relativamente poca actividad social, entonces la receta será tan simple como indicar iniciar una actividad física moderada y fomentar la actividad social.

La propuesta en consecuencia a lo desarrollado en esta columna es que intente usted contestar “cómo” es su alimentación, “cómo” se mueve, y “cómo” duerme. Y si “tiene” proyecto, si “tiene” vínculos sociales activos, y si “tiene” actividad lúdica. Espero resulte de utilidad.