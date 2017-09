Mata a su esposa y se suicida, pero antes hizo esto en Facebook

Un aviso que nadie detectó

Un hombre que mató a su esposa antes de suicidarse compartió en su cuenta de Facebook una imagen de ambos en su boda.

El caso de asesinato suicidio, reportado en Inglaterra, ocurrió este martes. Oficiales en Rednal, West Midlands, descubrieron la mañana de ayer los cuerpos sin vida de James y Amy Barnes, de 30 y 32, respectivamente.

Las autoridades sospechan que el hombre mató a su esposa en la vivienda que compartían, y, posteriormente, se quitó la vida en el jardín de la casa de sus padres; a, aproximadamente, 20 millas de la vivienda.

La pareja que se casó en el 2014 fue descrita por vecinos como una “perfectamente normal, una pareja amigable”.

Un vecino que prefirió no ser identificado dijo al sitio británico The Mirror que no sale de su asombro. “No conocía que tuvieran algún problema porque ellos parecían ser la pareja perfecta que estaban comenzando su vida como matrimonio”.

Antes de cometer el hecho, el hombre subió una foto a Facebook en la que ambos aparecen festejando en su boda. Barnes puso la imagen como de perfil.

Al momento, se desconocen los motivos del crimen.