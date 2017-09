Pamela Silva-Conde viaja a Puerto Rico y encuentra a la madre de Karla Monroig

Gracias a la periodista pudo recibir un mensaje de su hija

Tal como nos lo contó en le Teletón de Univision, Pamela Silva-Conde viajó a Puerto Rico para reportar todo lo que está sucediendo en la isla después de paso del huracán María. La presentadora de ‘Primer Impacto’ también llegó para cumplirle una promesa a su amiga Karla Monroig: buscar a su madre de la que hasta el momento no había sabido nada.

Pamela se trasladó hasta Guayama, en la costa Sureste de Puerto Rico, una de las zonas más afectadas por el huracán, donde no hay agua potable ni comida y aunque muchos crean lo contrario, aun no ha llegado un solo camión con suministros, ni voluntariado.

Allí vive la mamá de Karla, doña Carmen o ‘Cuca’ como todos la conocen. Pamela encontró a la señora en la casa de una de las tías de la actriz pues, lamentablemente, la señora perdió todo e incluso tratando de salvar lo más preciado se quebró un brazo.

Loading the player...

Tal como se lo prometió a Karla, Pamela le dio un abrazo en nombre de su hija, y le mostró un video de un mensaje que le había grabado la actriz. Muy emocionada, doña Cuca le dijo que se quedara tranquila, que ella estaba bien.

Apenas Karla vio el reportaje en ‘Primer Impacto’ decidió grabar un mensaje en su Instasotry de Instagram. Con lágrimas en los ojos le dio las gracias a Pamela y al show por haber buscado a su madre y haberle enviado el mensaje.

Loading the player...

Pamela, quien antes de irse a Puerto Rico nos contó que, aunque ha reportado muchas catástrofes, entre ellas viajó a Houston luego del huracán Harvey y a los Cayos de la Florida luego del paso de Irma, este viaje la tenía nerviosa de no saber con qué se iba a encontrar.

Hablamos con la periodista, quien tiene poca señal debido a que la mayoría de las comunicaciones están caídas, y nos dijo que lo que más le preocupa es Puerto Rico está a punto de sufrir una crisis humanitaria, el agua no llega a los pueblos. En estos dos días reportando no ha visto los famosos camiones que se suponen lleven suministros a los más afectados afuera de San Juan. Que los ‘oasis’ de los que tanto se habla no están.

Loading the player...

Pamela seguirá reportando desde Puerto Rico todo lo que nadie muestra de lo que en verdad están sufriendo los habitantes de la isla después del huracán María. Este miércoles, a las 5/4 PM Centro podrás ver en ‘Primer Impacto’ en una entrevista exclusiva de Silva-Conde al gobernador de Guayama pidiendo ayuda entre lágrimas.