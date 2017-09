Video: Joe Manganiello es un ‘nerd’, según Sofía Vergara

Mira lo que contó la actriz sobre su esposo en el programa de Stephen Colbert

Cuando Sofía Vergara conoció a Joe Manganiello, dio por sentado que se trataba del típico actor demasiado atractivo -tanto, que incluso se planteó no aceptar salir con él- cuyas aficiones girarían en torno a cultivar aún más su cuerpo en su tiempo libre. Lo que jamás se imaginó es que los hobbies de su ahora marido se asemejaban más a los de un adolescente de 17 años con una vida social casi inexistente y que prefiere pasar las tardes enfrascado en juegos de rol que a los de un hombre adulto.

“Es un ‘nerd’, solo que por dentro. Yo siempre le digo que le colocaron en el cuerpo equivocado, que está atrapado en el cuerpo equivocado. Lo único que hace es leer y jugar a ‘Dragones y mazmorras’ es lo suyo“, ha asegurado entre risas la colombiana a su paso por el programa de Stephen Colbert. “Creo que aparte de mí, eso es la segunda cosa que más placer le da”.

Afortunadamente, la intérprete es una esposa muy comprensiva a la que le encanta que Manganiello dé rienda suelta a su pasión por ese tipo de actividades, por poco interesantes que le resulten a ella, precisamente porque le dejan tiempo libre para divertirse por su cuenta.

“Organiza… creo que son maratones, porque juegan seis y siete horas seguidas. Yo les preparo quesos y bebidas y café, y después no me acerco a esa habitación por nada del mundo. ¡Pero me encanta! También hay chicas que juegan. Yo no, porque no entiendo el juego. Me parece que es algo muy interesante, pero a lo mejor yo no estoy cualificada para jugar. Aun así, es muy misterioso”.

A la vista está que los dos actores siguen tan enamorados y felices como el primer día, al menos en el que caso de ella, que reconoce no acostumbrarse nunca ha compartir su vida con alguien tan guapo.

“Es un gran marido. Es espectacular. Es como despertarse cada día frente a la Torre Eiffel. Nadie se cansa de esas vistas. Nos llevamos muy bien, no nos peleamos; los dos trabajamos, él se dedica a lo suyo y yo a lo mío”, apuntó.

Mira aquí la entrevista: