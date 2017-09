Divulgan foto íntima de dominicano que humilló a boricuas

El secreto pervertido mejor guardado de John Candelari sale a luz

John Candelari, el dominicano que puso por el piso a los boricuas al llamarlos mantenidos y drogadictos en un video en Facebook, tiene otro asunto que explicar.

El supuesto abogado de Santo Domingo despotricó contra las boricuas en un video que empezó a circular justo cuando el huracán María azotaba a la isla. En su alocución en vivo por Facebook, manifestó que Puerto Rico es el “pozo séptico” de Estados Unidos.

Ahora resulta que Candelari está doblemente “embarrado” en las redes. Una boricua, identificada como María Isabel Báez a la que abordó por el Messenger lo desenmascaró al revelar públicamente que el hombre le envió fotos de su miembro en medio de una conversación que inició él sobre aspectos de bienes raíces.

“¿Te acuerdas? ¿Te acuerdas que me enviaste una foto desnudo? ¿Te acuerdas? ¿En serio? Llevaba rato tratando de yo dar contigo y dar también con el colegio de abogados en la República Dominicana para reportarte”, se le escucha decir a la mujer en el video publicado en su muro el pasado 24 de septiembre.

“Entonces, utilizas este medio para hacer unos comentarios denigrantes de los puertorriqueños. Se te olvida que en Puerto Rico hay más de 50,000 habitantes que son dominicanos, que son nuestros hermanos. Pues sabes qué, el fuego te lo voy a enviar yo ahora”, continúa la mujer que reside en Florida.

“Usted como un licenciado debería de analizar las situaciones y pensarlas antes de tirarla al medio. ¿Oyó? Ahora me va a tocar a mí como puertorriqueña, hacerme valer y respetar sobre usted. ¿Ok? Si tiene familia. Im sorry. Aquí están las evidencias y las voy a adjuntar con este video para que la vean. ¿Oyó? Falta de respeto. Parece mentira”, agrega en el clip que se ha popularizado en la red en los últimos días.

“Este video va a ser viral, y lo voy a hacer en nombre de todos los puertorriqueños y las mujeres a las que usted le debe un respeto. Porque yo como profesional nunca le falté el respeto a usted”, plantea.

La grabación viene acompañada de varios pantallazos de la plática sobre bienes raíces que establecieron y de la foto que, supuestamente, envió Candelari con sus genitales al descubierto.

Cabe señalar que, luego del revuelo por sus expresiones ofensivas contra los boricuas, el hombre pidió disculpas mnediante otro Facebook Live. Pero esto no aplacó la furia, incluso entre los de su propia tierra, muchos de los que aseguraron que no los representaba. El dominicano cerró su cuenta en la red social y no hay ninguna información disponible en su perfil al momento.