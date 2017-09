Foto: Kalimba se convierte en padre por segunda vez y presenta a su hijo

¿Cómo no alabarte Dios si todo lo que tocas lo magnificas? Si en cada paso que nosotros damos a derecha o izquierda tu enderezas la senda. Si tienes el poder de hacer lo grande magnífico y lo magnífico eterno. Cuando creí que mi corazón había terminado de aprender, que mis maneras eran irremediables e inamovibles TÚ lo ablandas con el mayor amor posible y me regalas a Mikha. Hola mi niño, mi hermoso varón. Profundo me hundí en tu primer mirada y no necesité más para entrelazarnos… Aitana y tú renuevan mi corazón. Son mis piernas, mis nuevas palabras, mi propósito, mis alas. Eres una bendición y seré siempre un brazo fuerte para escalar, aliento para mantenerte y suelo blando si llegas a caer. Te amo. Te amo profundamente Mikha.¡¡BIENVENIDO!!

A post shared by Kalimba (@kalimbaofficial) on Sep 28, 2017 at 6:08am PDT