Julia Louis-Dreyfus tiene cáncer de mama

Julia Louis-Dreyfus se apoyará en su familia y amigos para combatir la enfermedad

La actriz Julia Louis-Dreyfus reveló hoy que padece cáncer de mama. A través de su cuenta de twitter, la protagonista de la serie “Veep” compartió la mala noticia.

En su texto Louis-Dreyfus afirmó que “Una de cada ocho mujeres padece de cáncer de mama. Hoy, yo soy una”. Sin embargo, pese a la desfortunada noticia, ella recalca que cuenta con un “glorioso grupo de apoyo y la más cariñosa familia y amigos”.

A pesar de que deberá someterse al tratamiento correspondiente para combatir el cáncer, la actriz seguirá trabajando. Julia es uno de los rostros más queridos de la televisión norteamericana, y en la edición 69 de los premios Emmy, ella se llevó su sexto premio consecutivo como mejor actriz en una comedia por su papel en ‘Veep’. Julia estará en la historia como la actriz que ha recibido más galardones por un mismo papel.

La actriz es conocida por sus personajes en series como “Seinfeld” y “The New Adventures of Old Christine”.