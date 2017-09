Muere “La lavandera” Karla Luna

Hoy fue un día bueno … me siento fuerte 💪🏻 la fortaleza más grande se lleva en la mente, ahí es el campo de batalla y yo voy ganando … vamos guerreros de vida que esto no termina solo que uno lo quiera así 🛡🗡⚔️❤️🙏🏻🙌🏻 siempre con Dios a mi lado 💪🏻

A post shared by Karlita Luna (@karlalunatv) on Sep 18, 2017 at 5:53pm PDT