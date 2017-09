Rihanna versus Donald Trump

La cantante originaria de Bárbados Rihanna le ha llamado la atención al Presidente Donald Trump. La celebridad hizo uso de su cuenta de twitter para comunicarse con él y hacerle ver la necesidad que la gente de Puerto Rico- ciudadanos americanos- está viviendo, luego de la desolación que huracán María ha dejado a su paso por la isla.

La cantante publicó la portada de la revista Daily News en twitter. En dicha publicación expresamente le dice a Donald Trump: “Puerto Rico necesita más ayuda Sr. Presidente!”. Rihanna trató de hacerle ver esto al Presidente alegando “Estimado @realDonaldTrump sé que muy probablemente usted ya vio esto, pero solo quiero asegurarme de que así sea! No deje que su gente muera así”.

Dear @realDonaldTrump I know you’ve probably already seen this, but I just wanted to make sure!

Don’t let your people die like this. pic.twitter.com/mDO848JAUx

— Rihanna (@rihanna) September 28, 2017