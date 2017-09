“Yo no quiero vivir más”: el triste relato de una niña víctima de bullying

Una niña argentina de 9 años narra los horrores que vive en su escuela por culpa de sus compañeros de clase, a tal grado que no quiere "vivir más"

En las últimas horas, circula un video en redes sociales que fue compartido por una mujer originaria de Santa Fe, Argentina, en el cual muestra el dolor de su pequeña hija de nueve años, quien es víctima de bullying en la escuela a la que acude.

Triste de no recibir el apoyo y respuesta esperado, la mamá de esta pequeña decidió compartir con todos el dolor con el que vive su hija, quien incluso, ha atentado en contra de su vida para liberarse de esta terrible situación.

“En la escuela me dicen gorda, me ponen la traba y me caigo y dicen terremoto… Me quise matar con pastillas”, acepta la menor, quien es estudiante del cuarto grado de la escuela Esperanza Solidaria. Hace un par de días, los papá de la pequeña se llevaron gran susto cuando descubrieron que había consumido 10 pastillas de clonazepam. Por fortuna pudieron atenderla pronto en el hospital, en donde le hicieron un lavado de estómago.

“Me muero de vergüenza de exponer a mi hija así, jamás público nada personal, pero yo hoy hubiera llorado a mi hija muerta por unos cobardes crueles. Lo que dice en el video no es ni la mitad que me contó, le hice repetir algunas palabras. Si la cambio de escuela hay otras niñas de su curso que pasan por lo mismo. Es injusto porque ella quiere a sus compañeros”, escribió en su muro esta madre desesperada.

Luego de este testimonio, las autoridades escolares argentinas ya están investigando este caso.