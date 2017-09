El mensaje del alcalde de San Juan, Puerto Rico que deja a Trump en ridículo

Por su parte el presidente sigue haciendo alarde de su pronta respuesta a la crisis

La alcaldesa de San Juan de Puerto Rico, Carmen Yulín Cruz reaccionó fuertemente a las declaraciones del gobierno Trump, incluido los tuits del presidente, que han dicho que la ayuda federal a la isla son “una buena noticia”.

“Cuando usted está bebiendo de un arroyo, no es una buena noticia. Cuando usted no tiene alimento para un bebé, no es una buena noticia”, dijo Cruz en una entrevista en la CNN este jueves. “Lo siento, pero eso realmente me molesta y me frustra”.

“Me gustaría que viniera aquí y que visite las ciudades, y que luego hagan declaraciones como esa, que, francamente, es una declaración irresponsable”, agregó Cruz.

Yulín Cruz dijo que tenía un “mensaje” contundente para el presidente Donald Trump. Que debe dejar de hablar y mejor dedicarse a “intensificar” los esfuerzos de ayuda para “toda isla de Puerto Rico”, no sólo la capital de San Juan.

“Este es un mensaje para el presidente Trump: Gracias por llamar a San Juan ayer y escuchar de nuestra llamada de auxilio pero hay otras 77 ciudades que están esperando con ansiedad la ayuda del gobierno. !Así que ayúdenos!“, dijo Cruz a CNN.

En contraste con los comentarios de otros funcionarios de la administración, el teniente general del Ejército de Estados Unidos Jeffrey Buchanan reconoció hoy que la respuesta militar a la devastación dejada por el huracán María en Puerto Rico “no es suficiente.”

Buchanan, el general de 3 estrellas, designado por el Pentágono para dirigir todos los esfuerzos de respuesta a la tragedia que dejó el paso del huracán Irma y María en Puerto Rico, admitió que la recuperación y la ayuda “tomará tiempo” para materializarse.