La gran mentira de Donald Trump

Mientras el presidente Donald Trump hace alarde de lo beneficioso que será para la gente del común su reforma tributaria, un reporte del NY Times, deja bien claro quienes saldrán ganando. Trump y la élite empresarial en EEUU.

Cuando se le preguntó si su propuesta fiscal lo beneficiaría personalmente, Trump respondió que no le ayudará en absoluto.

Trump : “Mi plan es para las personas que trabajan, mi plan es para crear puestos de trabajo”.

Reportero : “¿Usted no se beneficiará con su plan de impuestos?”

Trump : “No, no me beneficio. De hecho, creo que habrá muy pocos beneficios para los millonarios”.

Donald Trump, el único presidente en la historia moderna que no ha dado a conocer sus declaraciones de impuestos, ha dicho una y otra vez en los últimos días que su reforma no lo beneficiará personalmente, sin embargo la realidad es otra.

