La Mujer Maravilla contra James Cameron

Lynda Carter ha puesto en su lugar al cineasta James Cameron

El cineasta James Cameron aseguró que la nueva entrega de la “Wonder Woman“, protagonizada por Gal Gadot, es un retroceso, o en sus propias palabras “un paso” atrás. El creador de “Avatar” atacó a la directora, Patty Jenkins, la responsable de la nueva entrega de la superheroína de la DC comics, alegando que “Toda esta auto-felicitación y palmadas en la espalda que Hollywood ha estado haciendo sobre “Wonder Woman” es equivocada. Ella es un icono objeto, y es el Hollywood masculino haciendo lo mismo de siempre. No estoy diciendo que no me haya gustado la película, pero, para mí, es un paso atrás”.

Jenkins no se quedó callada y le respondió cortésmente a Cameron, diciendo que probablemente él no logró entender la película, porque no entiende el personaje. “…Aunque es un gran director, no es una mujer”, remató la cineasta.

Y en medio de tantos “dimes y diretes”, Lynda Carter, la actriz que le dio vida a la Mujer Maravilla desde 1975, le puso un hasta aquí a James Cameron. Y prácticamente lo mandó callar. Carter escribió en su página de facebook un mensaje muy claro para el cineasta, en donde reitera lo poco que él conoce al personaje. “Tal vez usted no entiende el personaje. Yo sin duda sí lo entiendo, como todas las mujeres. Somos más que la suma de nuestras partes. Sus malditos golpes contra una brillante directora, Patty Jenkins, son una muy mala idea”. La actriz y cantante también alabó a la película y la actriz que ahora protagoniza a este icónico personaje. “Es una película perfecta. Gal Gadot está genial. Lo sé, Señor Cameron, porque he personificado ese personaje durante más de cuarenta años. Así que PARE”.