La Víbora: Esta vez no veneno, sino aplausos para los famosos

Wow y más wow. Ahora sí estoy recontenta con todos los artistas. Esta semana tampoco me atrevo a enterrarles mi ponzoña porque la verdad, hasta los que antes me caían como patada en el hígado, se han reivindicado y sacado la casta, ya sea por el Caribe o por México.

Y no solo me estoy refiriendo a las celebridades hispanas, sino a muchas estadounidenses que se han solidarizado con los afectados por los desastres naturales que han devastado varios estados mexicanos y Puerto Rico.

La verdad, aunque parezca que soy de acero, estoy profundamente conmovida. Desde Salma Hayek hasta la familia Rivera, cada quien dentro de sus posibilidades y talentos, han organizado eventos, vendido su ropa, creado fundaciones, le han hablado a otros famosos para que se unan a la causa. Bueno, con decirles que hasta han dejado de lado egos y envidias para unir sus fuerzas y colaborar como sea posible en las labores de reconstrucción de las zonas afectadas.

Pero, debo admitir que una de las artistas que más me tiene sorprendida es Belinda, quien hasta hace unos días estaba en mi lista de “Las niñas más tontas de la farándula mexicana”. Me atrevería a decir que se disputaba el puesto número uno con Eliza González. Sin embargo, desde el día uno del terremoto en México, la cantante no ha parado de recorrer zonas afectadas para llevar ayuda, desde los insumos más básicos hasta promesas –porque eso han sido ahora, promesas– de que reconstruirá las casas de tres familias que perdieron sus viviendas.

Nunca ella y muchos otros famosos habían hecho mejor uso de sus redes sociales. Las han utilizado para solicitar artículos de emergencia, para reclamar al gobierno que haga su trabajo, para pedir dinero para fundaciones, para denunciar las trampas que están haciendo muchos que se están aprovechando de la situación.

Eso es más que plausible. Y también ha sido plausible lo que han hecho otros artistas, que salieron a las calles a ofrecer sus manos, sus autos, sus motos, sus teléfonos y hasta sus hombros para consolar a quienes perdieron a algún ser querido. Ojalá persista por mucho tiempo ese sentimiento de solidaridad. Y ojalá pronto tanto México como Puerto Rico vuelvan a estar de pie, con sonrisas en las caras de cada uno de sus habitantes.

En otros temas, pues rápido les cuento que me da no sé qué con Paquita la del Barrio. Le preguntaron que qué pensaba de los memes que sobre ella circulaban en las redes sociales, y la pobre respondió que quiénes eran “esos güeyes”. ¿O sea que nunca ha visto las imágenes en las que le dicen que es mamá de Donald Trump, porque se peinan igual? ¡Ay, Paquita! ¿En qué mundo vivirá?