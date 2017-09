The Weeknd vive tremendo escándalo por abuso sexual

El novio de selena Gomez tiene problemas legales

Sin querer The Weeknd está involucrado en un caso de abuso sexual. Medios internacionales informan que dos personas relacionadas al staff del músico, han sido acusados de violación.

Según reveló el portal TMZ, la víctima afirma que dos hombres alcoholizados, la atacaron “con manos, pies y dientes”. El delito se cometió en la parte de atrás del escenario, en el que se había presentado el cantante. Por lo tanto, éste no se encontraba en el lugar al momento de los hechos.

Fuentes de dicho portal aseguran que existe la posibilidad de que uno de los sospechosos haya grabado el asalto sexual.

Los representantes del cantante, han declarado que las personas que trabajan en los conciertos no son personal permanente en el staff. Por presentación se contrata gente de la zona. Por ende, los atacantes no integran el círculo privado de The Weeknd.

El novio de Selena Gomez está dispuesto a colaborar con las autoridades responsables, para esclarecer los hechos y se castiguen a los culpables.