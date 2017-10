Alec Baldwin retorna como Donald Trump y causa sensación

El actor hizo un show donde predominó el tema de Puerto Rico

El actor Alec Baldwin volvió a “Saturday Night Live” interpretando al presidente Donald Trump, donde el tema central fue Puerto Rico y la ayuda que está tardando en llegar a la isla tras el paso del huracán María.

Ya sin Sean Spicer en la Casa Blanca, el programa incluyó a Sarah Huckabee Sanders como el nuevo personaje de la temporada, donde también aparece un lambiscón fiscal general Jeff Sessions.

El “sketch” comienza cuando el Trump de Baldwin vuelve a la Casa Blanca y es recibido por Huckabee Sanders, tras la bienvenida, le informa que la alcaldesa de San Juan, Carmen Yulín Cruz, le llama.

Huckabee Sanders: Bienvenido de Bedminster, señor.

Trump: Gracias, tenía que volver… algunas veces los presidentes tienen hacer algunos sacrificios.

Huckabee Sanders: La alcaldesa de San Juan quiere hablar con usted…

Trump: Seguro me dirá sobre el gran trabajo que que estamos haciendo…

Yulín Cruz: Le ruego, Puerto Rico necesita la ayuda…

Trump: Le hablaste a la mejor persona para el trabajo… Deberias pagar tus deudas… No sé si sepas que estas en una isla en el agua, agua del océano, con pescado, burbujas y tortugas… pero debemos atender a América primero.

Yulín Cruz: Momento, ¿usted sabe que somos territorio de EEUU, verdad?

Trump: ¡Yooo lo sé, pero no mucha gente no lo sabe, no!

Luego el Trump de Baldwin cuelga y dice que la alcaldesa fue una grosera.

En la segunda parte del “sketch” aparece el fiscal Sessions, a quien Trump le reclama haberse hecho a un lado de la investigación sobre James Comey, exdirector del FBI, así como el tema de DACA.

Sessions le ruega a Trump no tuitear sobre él: “No, no tuitee sobre mí…”, y luego el presidente interpretado por Baldwin lo sube a sus piernas: “Ven con papi”.

Otro personaje que aparece es el senador demócrata Chuck Schumer.