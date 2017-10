VIDEO: Reclamaba que el balón había salido y le marcaron un penalti insólito

El jugador del club argentino Gimnasia y Esgrima tuvo un partido para el olvido contra Lanús

Fabián Rinaudo vivió una noche para el olvido en el Bosque: le cobraron dos penales que luego José Sand convirtió para el triunfo 3-1 de Lanús. El primero fue por tomar de la camiseta a Rojas y, en el segundo, la pelota le dio en la mano cuando la levantaba para pedir que la pelota había salido.

El primero es raro, porque para todos lo empiezo a agarrar a 60 metros y cobra la infracción en el área. Y después llega la mano, pero no es claro el tema de los penales, de cuándo los cobramos y cuando, no. En algunos casos se cobra y en otros, no. Para él fue, y para nosotros no. ¿Con qué criterio lo cobra? No soy Flash para sacarla tan rápido y no tengo intenciones de ponerla para que me pegue porque reclamaba que se había ido afuera”, expresó el volante de Gimnasia, muy enojado con el árbitro Patricio Loustau.