Así ayudó Luis Fonsi a los damnificados de Puerto Rico

El artista llevó suministros a la comunidad que protagonizó el vídeo de ‘Despacito”

Luis Fonsi no ha hecho ni una pausa en los pasados meses por el éxito que ha tenido su tema “Despacito”, a nivel mundial. Pero no perdió la oportunidad de ir a Puerto Rico en el primer día libre que tiene en tres meses, para ayudar a los damnificados del huracán María.

El artista aprovechó las pocas horas que estuvo en el país para visitar La Perla, comunidad que ha fungido como rostro de Puerto Rico, en el video de su famoso éxito, “Despacito”, el más visto de la historia de YouTube.

Fonsi llegó esta mañana en un vuelo de Jet Blue, junto a sus colegas Ricky Martin, Chayanne, Nicky Jam, Emilio y Gloria Estefan y varios deportistas destacados.

Pero tan pronto se acabó la conferencia de prensa el artista se dirigió a La Perla, para llevar artículos de primera necesidad.

“La Perla le dio vida, le dio color a una canción que la necesitaba Puerto Rico, en ella. Porque la canción se trató de Puerto Rico, tuve ese sonido en ella y desde ese momento me siento muy comprometido, por lo bien que me trataron, por lo importante que fue y porque se la necesidad que tiene La Perla. Como toda la Isla, ha agarrado un golpe muy fuerte y me comprometí a través de mis redes, y de todo lo que hago, en ayudar, esta es mi visita número uno de muchas más. Esto no se acaba aquí”, aseguró el cantante a su llegada.

Fonsi llegó con un enorme camión donde traía agua potable, jugos, frutas envasadas, leche para infantes y jugos, entre otros artículos. Tan pronto llegó se puso manos a la obra y subió el camión y empezó a bajar las cajas de artículos a través de una larga cadena humana que se formó en las escalinatas que dan acceso a la comunidad, desde la calle Norzagaray, del Viejo San Juan. El artista enfatizó que lo de hoy es solo parte de la ayuda.

“Pude colocar algunas cosas en el avión de hoy, de la misión de Jet Blue. El avión venía lleno de muchas cosas de diferentes lugares, yo guardé un espacio en el avión para traer algunas cosas aquí. Pero la misión de hoy es paralela a esto, pero a la misma vez diferente, en el sentido de que la misión de hoy es para traerle suministros a Puerto Rico, pero a la misma vez un mensaje fuerte y contundente de que la clase artística está unida. Especialmente los que vivimos fuera, estamos unida para ayudar a Puerto Rico. Lo que estoy haciendo por La Perla, es mi propia misión en ayudar a un pueblo que necesita mucha ayuda. Y que simplemente éste es el comienzo de eso, que estoy aquí”, afirmó.

Pocos días después del paso del huracán María, residentes de la comunidad hicieron un llamado de la necesidad que tenían, escribiendo en unos tablones de la cancha.

“SOS necesito agua, toldos, alimentos. Despacito no nos abandones”, lee el mensaje en la cancha.

“Aquí estamos y falta mucho por hacer, y eso es algo que le demostraré a la gente, porque la continuidad es lo que necesitamos”, sostuvo el artista.

Fonsi habló con la líder comunitaria Yashira Gómez, quien le contó de las mayores necesidades que tienen los residentes.

“Le comenté que necesitamos toldos porque fueron unas 37 casas las que perdieron sus techos y siete se fueron completas. La mayoría de ellas son de personas mayores. Fonsi me dijo que va a buscar los fondos para levantar esos hogares”, afirmó Gómez.

De hecho, entre lo que llevó ayer Fonsi, había tres generadores que se utilizarán en lugares de mayor necesidad como el Head Start, el dispensario y el centro comunal.

Tras bajar parte de la mercancía, el cantante hizo un recorrido por la comunidad y entró al Centro Comunal Calidad y vida familia, cuya hermosa estructura colonial, resultó muy dañada por María. Allí incluso el veterano actor Martin Sheen, rodó una de las escenas de la película “The Vessel”, que se filmó completamente en el barrio sanjuanero.

Fonsi luego acudió a la cancha, donde estaban aglomerados los residentes y les agradeció por “siempre recibirme con tanto amor”.

El artista está apoyando diversas campañas de recaudación e incluso ayer grabó su parte del tema que escribió Lin Manuel Miranda, con el que se recaudarán fondos para la Isla.

También tiene un proyecto centrado solo en La Perla.

“Tengo un sinnúmero de proyectos para aportar. Sigo con mi gira, porque hay cosas que no puedo cancelar. Hoy ha sido mi primer día libre en tres meses, y aquí estoy. Me quedaría hasta mañana, pero mañana me tengo que ir a Perú, porque tengo un concierto pasado mañana y por ahí lo sigo. Pero seguiré ayudando en todo lo que pueda, usando los recursos que uno tiene o no tiene. Por ejemplo, estuve hablando con el presidente de Argentina, para hacer una campaña para Puerto Rico. Fue su iniciativa, me dijo: ‘Fonsi, yo quiero ayudar’. Lo había conocido en mis últimos conciertos, hace unas semanas. También me estoy poniendo en contacto directamente con el Gobernador, para recibir ayuda de otros países. Entonces eso me parece bastante importante. Yo abrí mi fondo específicamente para La Perla. Dinero que se ponga allí es dinero que va en su 100% a La Perla”, destacó.

Sobre la campaña de Turismo que encabezó con la idea de dirigir la atención a la Isla, tras el éxito mundial de “Despacito”, expresó.

“Seguiré hablando de Puerto Rico como lo he hecho toda mi vida. La campaña específica de Turismo está en pausa, por obvias razones. Hay que esperar a que Puerto Rico se recupere y cuando sea el momento correcto seguimos. Pero yo sigo hablando de mi Isla, sigo cumpliendo, y eso se extiende lo que se tenga que extender por el amor que le tengo a mi tierra”, dijo el intérprete, cuya familia vive mayormente aquí en la Isla.

POR: María Ivette Vega Calles