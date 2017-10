Lupita Jones se cambia a TV Azteca y lanza certamen ‘Mexicana Universal’

El certamen determinará a la joven que representará a México en Miss Universo

Lupita Jones desconoce cuál será el futuro de Nuestra Belleza México, pero de lo que está segura es que Mexicana Universal es el único certamen de belleza autorizado por Miss Universo.

“Nuestra Belleza es una marca registrada de Televisa y desconozco qué uso le vayan a dar a esa marca, por eso junto con TV Azteca estamos promoviendo Mexicana Universal, que es la única eliminatoria oficial de nuestro país para Miss Universo“, recalcó la ex reina de belleza.

Mexicana Universal es el nuevo concurso de belleza que elegirá a la mexicana que representará al país en la competencia internacional.

Pero lejos de empezar de cero el proyecto, la Miss Universo 1991 aseguró que reinventará el concurso gracias a su experiencia.

“Afortunadamente traemos mucha experiencia ya, son más de 20 años trabajando en esto, algo que me encanta, me apasiona y me gusta mucho hacer, y no es empezar de cero, es reinventarse.

“Es presentar cosas novedosas y el entusiasmo de TV Azteca, eso facilita muchísimo este nuevo comienzo y más que empezar de cero es reinventarse”.

La próxima semana arrancará la convocatoria en todas las televisoras locales de Televisión Azteca para seleccionar a las 32 representantes de cada estado, para que de ahí surja la presentante de Miss Universo 2018.

La competencia busca difundir y exaltar no sólo la belleza de la mujer, sino imprescindible presencia en la vida cotidiana, y resaltar sus valores como la honestidad, la solidaridad, el compromiso y el amor por México.

Los requisitos que deben cumplir las aspirantes son: tener entre 15 y 25 años de edad, medir 1.68 metros de estatura, ser mexicana de nacimiento, ser soltera sin hijos. También, contar con estudios de preparatoria y que estén cursando alguna carrera, manejo del idioma inglés y, además de la belleza, contar con algún talento artístico.

Sin embargo, aunque las concursantes deben poseer una belleza natural, para Jones contar con las medidas perfectas estipuladas por la sociedad es un tema obsoleto.

“Yo jamás he hecho hincapié en tema de medidas, para mí eso me parece obsoleto, creo que lo que importa es la armonía física.

“El 90-60-90 se me hace obsoleto y hasta misógino y jamás lo he considerado ni lo he tomado en cuenta”.

El 26 de noviembre, Denisse Franco, última ganadora de Nuestra Belleza México viajará a Las Vegas para participar en Miss Universo.

El marzo del próximo año la nueva representante será elegida a través del Mexicana Universal.