VIDEO: Gracyanne Barbosa, la modelo fitness que es sensación de Instagram

Treino de MMI com a equipe @xandenegao 01. Mesa flexora 10x 6 02. Stiff 4 x 10 com Cad flexora 1 x 15 parando 2 1x a cada 2 para 1 até 15 1 x 30 curtas + 10 com pico de contração 1 x a cada 3 para 2 até 10 #soferrrosalva #teamxandenegao #XN #nainteGra #treinodagra #teamgracyanne #VemPraMax #bumbumnanuca #treinoanimal #teammaxtitanium #teammadrugao #fit #fitness Bota @everlastbrasil

A post shared by Gracyanne Barbosa (@graoficial) on Oct 1, 2017 at 9:20am PDT