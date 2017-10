Calendario Eliminatoria CONMEBOL, últimas jornadas

Brasil es el único clasificado, el resto está en juego

Llegó la hora definitiva para las selecciones de CONMEBOL en su lucha por llegar al Mundial de Rusia 2018.

Brasil es el único clasificado en el momento gracias a sus 37 puntos. Después quedan tres cupos directos en disputa y uno para el repechaje contra Oceanía.

La fecha del jueves 5 de octubre destaca el partido entre Argentina y Perú en Buenos Aires. Los dos equipos suman 24 puntos en la tabla de posiciones. El que gane daría un gran paso hacia la clasificación.

El 10 de octubre será la última jornada, que pinta infartante. Estas son los horarios de los partidos:

Jornada 17, octubre 5 de 2017

Bolivia –Brasil: La Paz, 4:00 p.m. ESTE/3:00 p.m. CENTRO/1:00 p.m. PACÍFICO

Venezuela – Uruguay: San Cristobal 5:00 p.m. ET/ 4:00 p.m. CT/2:00 p.m. PT

Chile – Ecuador: Santiago de Chile, 7:30 p.m. ET/ 6:30 p.m. CT/4:30 p.m. PT

Argentina – Perú: Buenos Aires, La Bombonera, 7:30 p.m. ET/ 6:30 p.m. CT/4:30 p.m. PT

Colombia — Paraguay: Barranquilla, 7:30 p.m. ET/ 6:30 p.m. CT/4:30 p.m. PT

Jornada 18 octubre 10 de 2017

Paraguay – Venezuela: Asunción, 7:30 p.m. ET/ 6:30 p.m. CT/4:30 p.m. PT

Brasil – Chile: Sao Paulo, 7:30 p.m. ET/ 6:30 p.m. CT/4:30 p.m. PT

Ecuador – Argentina: Quito, 7:30 p.m. ET/ 6:30 p.m. CT/4:30 p.m. PT

Perú – Colombia: Lima, 7:30 p.m. ET/ 6:30 p.m. CT/4:30 p.m. PT

Uruguay – Bolivia: Montevideo, 7:30 p.m. ET/ 6:30 p.m. CT/4:30 p.m. PT