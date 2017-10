¿Devolverá el Tri el ‘favor’ de hace cuatro años a Estados Unidos?

Un integrante de la selección mexicana es categórico, afirma que quieren derrotar a Honduras y escribir su propia historia

En la Selección Mexicana no están pensando en devolver el favor a Estados Unidos, camino al Mundial.

Hace cuatro años, gracias a un gol de Graham Zusi contra Panamá, el Tricolor se metió de carambola al repechaje.

Ahora a los estadounidenses, que están en zona de reclasificación, les vendría bien que México derrote a Honduras en la última fecha del Hexagonal.

“Al final México va a buscar sumar, queremos quedar en primer lugar, los objetivos están muy claros, estamos pensando en eso, no tanto por devolver el favor a alguien sino por dejar el nombre de México en alto y que sigamos sumando, por la confianza, por el funcionamiento, necesitamos y queremos ganar”, dijo el zaguero Oswaldo Alanís.

El defensa descartó que les interese callar bocas ante las múltiples críticas a Juan Carlos Osorio, pero…

“Verlo de esa manera es una forma de revancha y no lo vemos así, lo vemos como que estamos escribiendo nuestra historia, haciendo las cosas bien, dejando el nombre de México en alto, respaldando al profe, que mucha gente no lo apoya, nosotros sí y ahí están los resultados, lo principal y lo que se busca. Verlo como callar bocas puede ser de la mano, pero no es nuestro objetivo principal”, mencionó Alanís.