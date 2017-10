Higuera explica el motivo del fracaso de Chivas en el Apertura 2017

"Hubo futbolistas que no respondieron a la confianza de darles protagonismo" dijo el directivo

GUADALAJARA, México -Al ver al equipo al borde de la eliminación, José Luis Higuera, director general de Omnilife y Chivas, reconoció que la gestión que hizo junto a Matías Almeyda como técnico para refrendar el título de Liga, no resultó como esperaban.

“La planeación al parecer no está resultando y si no logramos un cierre espectacular será un fracaso increíble venir de un (buen) torneo a uno de no calificar”, admitió el directivo.

“Tuvimos una planeación que no está resultando y bueno, al final es un trabajo unido entre cuerpo técnico y jugadores en un análisis que se tuvo para enfrentar un draft, una pretemporada y luego un torneo (…) en la misma filosofía y compromisos con nosotros como directiva y bueno, no funcionó”.

Sin nombrarlos, Higuera dejó entrever que hubo futbolistas que no respondieron a la confianza de darles protagonismo con el chiverío.

“El aprendizaje es que a veces hay que ser un poquito más fuertes en ciertos aspectos que nos fallaron, y a veces para muchos puede ser soberbia, pero para nosotros fue que tuvimos una confianza y así decidimos hacerlo, en un proceso con ciertos jugadores“, declaró en entrevista para el canal de cable TVC.

Apenas el sábado las Chivas cerraron una jornada doble con dos derrotas consecutivas.

“Este es el resultado en donde todos ganamos, todos perdemos y estamos todos en lo mismo, tanto jugadores, cuerpo técnico y directiva, estamos teniendo un torneo para el olvido la verdad“, insistió.