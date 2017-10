Kourtney Kardashian demuestra en París que está muy enamorada de Younes Bendjima

La hermana de Kim Kardashian ha disfrutado de un viaje de ensueño con su actual novio

Aunque no han pasado ni dos días desde que Kourtney Kardashian se negara a descartar una posible reconciliación con su expareja Scott Dissick, padre de sus tres hijos y -según la propia estrella televisiva- quien también podría serlo de un hipotético futuro retoño, lo cierto es que la mayor de las hermanas Kardashian se ha dejado ver estos días en París sacando el máximo partido a una estancia de ensueño junto a su actual pareja, el atractivo modelo Younes Bendjima.

Además de la confusión que habrá generado entre sus seguidores dos gestos en apariencia contradictorios, la escapada a la capital francesa viene a desmentir definitivamente la teoría de que Kourtney y Younes habrían puesto fin a su relación hace unos meses, basada únicamente en las escasas ocasiones en que habrían sido retratados por los paparazzi por separado.

De hecho, como apuntan fuentes de su círculo más íntimo, la hija de Kris jenner no solo habría disfrutado estos días de los maravillosos paisajes urbanos que ofrece la ciudad de la luz, así como de sus tiendas y restaurantes más exclusivos, sino también de las numerosas muestras de galantería que le habría dirigido el joven exboxeador.

“Kourtney y Younes se están hospedando en uno de los hoteles más icónicos de París. Se han ido juntos de compras y han pasado buena parte de su tiempo viendo gafas de sol en la tienda de Balmain y en la del [club de fútbol parisino] Paris Saint Germain”, ha explicado un informante al portal de noticias E! Online, antes de incidir en la actitud caballerosa que no ha dejado de exhibir Younes durante sus salidas por la ciudad.

“A pesar de la atención que genera su presencia, ellos no tienen ningún pudor a la hora de pasear de la mano. Eso sí, tienen un guardaespaldas que les va abriendo camino porque hay mucha gente tratando de sacarles fotos. Younes se está comportando como un perfecto caballero, le abre la puerta del coche y la protege de los flashes de los curiosos“, ha señalado.

Dado que el romance entre Kourtney y Younes parece ir viento en popa y que, por otro lado, Scott parece haber afianzado su idilio con la modelo Sofia Richie -hija del legendario Lionel Richie-, la posibilidad de que la expareja vuelva a compartir nido familiar y se embarque en una cuarta aventura paternal resulta cuando menos escasas a día de hoy.

“Siento que sí podría tener otro bebé con él si la situación fuera la adecuada. Pero eso no significa que vaya a suceder mañana, así que no se hagan ninguna idea rara”, apuntaba la madre de Mason (7), Penelope (5) y Reign (2) en un avance de la nueva temporada de ‘Keeping Up With the Kardashians’.