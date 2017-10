Adónde ir y qué hacer en la Florida Central

Sábado 7 de octubre

Rise Up Puerto Rico

Se invita a un evento solidario de recaudación de fondos y colecta de donaciones para apoyar a Puerto Rico. Este sábado 7 de octubre de 12 pm a 6pm en 1536 W Vine St, en Kissimmee. Casa Puerto Rico y United for Puerto Rico lo organizan. Se pide donar comida enlatada, agua, medicinas, baterías, pañales, fórmula para bebé, estufas de gas, repelentes de insecto, artículos de limpieza e higiene, tiendas de campaña, abanicos de baterías, materiales de construcción y mucho más. Más información: Riseup4PR@gmail.com

Feria de salud, asesoría y servicios

La Federación Hispana invita al evento “Vive tu vida, Get Up! Get Moving!” este sábado 7 de octubre, de 10 am a 2 pm, en la escuela intermedia Horizon de Kissimmee. Pruebas gratis de colesterol, presión arterial, exámenes dentales, clases de fútbol con la Fundación del Orlando City, charlas sobre seguros médicos, meriendas, rifas y regalos. Información sobre cómo donar y contribuir con los esfuerzos para apoyar a Puerto Rico y registro de nuevos electores para elecciones de noviembre. Además, profesores y estudiantes estarán celebrando el Mes de la Herencia Hispana con todo tipo de actividades familiares. 2020 Ham Brown Road, Kissimmee. Más información al 407-270-0597

Rediseño 180°

En el campus Metro Orlando de la Universidad Ana G. Méndez (5601 S Semoran Blvd. Ste 55, Orlando, Florida, FL 32822) se realizarán de 10 am a 1 pm a partir del 7 de octubre una serie de charlas para impulsar a los emprendedores locales con la participación de expertos y motivadores. La Cámara Puertorriqueña de Comercio de la Florida Central y la Coalición de Mujeres Emprendedoras lo invitan. Informes: 787-638-6382

Domingo 8 de octubre

La sinfonía de Star Wars

La Orquesta Filarmónica de Orlando interpretará la música que John Williams compuso para la icónica saga cinematográfica Star Wars. En el Dr. Phillips Center de Orlando (445 S. Magnolia Ave.) este domingo 8 de octubre a las 7:30 pm. Información y taquilla: http://www.drphillipscenter.org

Martes 10 de octubre

Government Academy de la Ciudad de Orlando

El comisionado Tony Ortiz invita a una serie de cursos para que la comunidad entienda mejor cómo funcionan el gobierno del Condado (10 de octubre, 6:30 pm), el recaudador local de impuestos y las escuelas públicas (17 de octubre, 6:30 pm) y la ciudad de Orlando (24 y 31 de octubre, 6:30 pm). Llamar para confirmar: 407-246-2899

Sábado 14 de octubre

Bruno Mars

El superestrella Bruno Mars se presenta en el Amway Center de Orlando (400 W. Church St., Orlando) este sábado 14 de octubre a las 8 pm. Información y taquilla en http://www.amwaycenter.com

Domingo 15 de octubre

Pruebas gratis de detección de VIH/sida

Con motivo del Día Nacional Latino para la Concientización del Sida, la Federación Hispana junto a las organizaciones Hope and Help, Miracle of Love, Latidos y el Orlando Immunology Center invitan a todos a hacerse la prueba de detección del sida el domingo 15 de octubre, a partir de las 4 pm, en el Latin Food Trucks de Kissimmee, ubicado en el 5811 W Irlo Bronson Memorial Hwy, Kissimmee. También puede acercarse a algunos de los puestos ubicados alrededor del Lago Eola el sábado 14 con motivo del Orlando Pride. Para más información visite www.Facebook.com/HispanicFedFl.

Ricardo Arjona

El famoso cantautor guatemalteco Ricardo Arjona llega al Amway Center (400 W. Church St., Orlando) este domingo 15 de octubre a las 8 pm. Información y taquilla en http://www.amwaycenter.com

Sábado 21 de octubre

Feria comunitaria y de salud

Una feria con participación de comerciantes del área y con servicios de pruebas médicas, exámenes de la vista y audición y entretenimiento y área de juegos para los niños se realizará en el estacionamiento del Supermercado Sedano, en 5660 Curry Ford Rd, Orlando. A cita es el sábado 21 de octubre de 10 am a 2 pm. Informes: 321-368-2442

Jueves 26 de octubre

Santana

El legendario rockero y virtuoso guitarrista Carlos Santana se presenta en el Amway Center (400 W. Church St., Orlando) este jueves 26 de octubre a las 7 pm. Información y taquilla en http://www.amwaycenter.com