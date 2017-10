Congresista Darren Soto dialogó con funcionarios venezolanos exiliados en Orlando

Dos jueces y dos alcaldes venezolanos en el exilio, que se consideran perseguidos políticos del gobierno de Nicolás Maduro, compartieron sus experiencias con compatriotas venezolanos en Orlando y coincidieron en sus ansias para que la democracia y libertad regresen a Venezuela.

Durante la reunión comunitaria convocada por el congresista del Distrito 9 de Florida, Darren Soto, en el centro Acacia, en Orlando, los invitados fueron el Dr. Alejandro Rebolledo, el Dr. Domingo Salgado y los alcaldes Ramón Muchacho, de Chacao, y Gustavo Marcano, de Anzoátegui. Todos debatieron sobre la crisis en Venezuela y abogaron por la ayuda internacional para levantar conciencia sobre la situación que viven los venezolanos.

El periodista y líder venezolano William Díaz fue el encargado de presentar a Soto, a quien agradeció su apoyo por la democracia en Venezuela y reconoció el liderazgo de los invitados especiales en este encuentro, que congregó a más de 10 organizaciones venezolanas y comunitarias.

“Se nos privó de la libertad por el presunto delito de traición a la Patria, por simplemente haber querido, pensado, promovido la idea de un país mejor, una idea de justicia independiente”, dijo

Gabriel Calleja, magistrado de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela.

Por su parte, Rebolledo explicó los esfuerzos para buscar sanciones contra funcionarios del gobierno de Maduro que acusados de narcotráfico, corrupción y lavado de dinero.

“En Estados Unidos hay quienes le mintieron a los Estados Unidos para tener un estatus migratorio, se robaron a Venezuela y están en Estados Unidos apoyando a ese gobierno que está allá, tienen aquí propiedades y negocios que no pueden demostrar el origen de sus fondos. Nosotros hemos hecho nuestras investigaciones, y estamos proyectando la revisión de esos estatus migratorios, porque no es posible que esa gente se pavonee por sus excentricidades, mientras en Venezuela hay niños, mujeres, hombres que mueren de hambre”, dijo Calleja. “La lucha contra la corrupción es recuperar los bienes y que ese dinero regrese a Venezuela, si no tendríamos presos millonarios”.

Salgado enfatizó las calamidades que pasa el pueblo venezolano:” En Venezuela se están violentando los derechos humanos, en las cárceles con políticos padeciendo en las horribles cárceles del Sebin y vamos a luchar para que desaparezca. Muchos se preguntan por qué esto ocurre y qué hace el Poder Judicial, el Defensor del Pueblo. La respuesta es nada, porque todos los poderes están secuestrados por Nicolás Maduro”.

Por su parte, Marcano dijo que seguirán luchando a nivel internacional: “nosotros pudimos salir del país, otros no tuvieron la suerte de nosotros. No podemos olvidarnos de nuestros presos políticos”.

Muchacho clamó por la ayuda internacional: “solos no podemos traer democracia al país. Necesitamos esa ayuda, pidamos esa ayuda que tiene que ser contundente, muy contundente para lograr la libertad. Necesitamos ayuda del Congreso de Estados Unidos, necesitamos su ayuda congresista Soto, de la administración Trump, de América Latina y Europa”.

Por su parte, Soto dijo que creía que la mayoría del Congreso no sabe la real y crítica situación que vive Venezuela y enfatizó su satisfacción de participar en una propuesta de ley bipartidista de ayuda a los refugiados venezolanos, que les proveería un alivio migratorio. Esta propuesta la está impulsando junto al congresista Carlos Curbelo.

En esta reunión, algunos líderes venezolanos como Mildred Rodríguez y Alfonso Ramos pidieron al congresista apoyar los esfuerzos para la revalidación de licencias profesionales y de conducir para los venezolanos.