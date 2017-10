Cristian Castro: El mensaje de WhatsApp que causó su divorcio

El cantante se separó de Carol Victoria durante su luna de miel

Poco le duró la felicidad a Cristian Castro ya que en plena luna de miel se separó de su esposa Carol Victoria, a tan solo 28 días de contraer nupcias.

Desde entonces poco se ha sabido sobre las razones que orilló a la pareja a romper con la relación, hasta ahora que el intérprete mexicano al fin rompió el silencio.

Durante la visita del hijo de Verónica Castro al programa argentino “Las noches de Mirta Legrand” reveló exactamente la razón y todo fue por un mensaje de WhatsApp que le mandó Carol a un hombre de origen italiano.

“No soy tan aguantador, la verdad, no”, agregó. “Duró 28 días. Sí hay compromiso me gusta que lo haya. Todo el rollo para casarte”.

La noche de Mirtha Legrand A post shared by Cristian Castro (@cristiancastro_oficial) on Oct 2, 2017 at 10:50am PDT

Castro también mencionó que no busca un divorcio como tal y está en un proceso de disolución del matrimonio: “Tratando de disolverlo, que no sea un divorcio que sea una disolución”.

Este es el tercer divorcio del cantante de “No Podrás” y el fracaso lo ha puesto triste.

“Sí estoy súper triste, obvio. La gente cree que estoy muy feliz, pero estoy tristísimo. Pero como me voy a casar [y separar] y no voy a estar triste”, concluyó.

Sin embargo, la aún suegra de Cristian, Doña Adela Flores, habló con “Ventaneando” hace algunas semanas y negó la versión de la abuela de Carol que aseguró que fue una infidelidad que detonó la ruptura.

“Eso sí me lo dijo su abuelita, Socorrito me habló y me dijo: ‘señora su hija cometió una infidelidad, la cachó Cristian hablando con un ex novio’, y le dije: ‘no, eso no puede ser cierto’. Y lo que me dijo mi esposo es que ella estaba hablando con el casero”, aseguró.