La Prensa y la comunidad solidaria se unen para ayudar a Puerto Rico y México

Esta casa editorial organizó una exitosa colecta de suministros básicos en apoyo de los afectados por los huracanes en Puerto Rico y los terremotos en México.

Impresionante fue la respuesta de la comunidad al llamado del periódico La Prensa para recaudar donaciones de suministros de primera necesidad para los damnificados por los huracanes Irma y María en Puerto Rico y las víctimas de los terremotos en México.

Desde tempranas horas de la mañana del pasado viernes 29 de septiembre y también durante el sábado 30 de septiembre las personas llegaron con la mejor actitud y muchas cosas para donar.

“Nos donaron $25,000 en artículos ortopédicos, la gente se ha portado muy generosa… tenemos incluso toldos para tapar los techos de las casas, muchas cosas para los niños. Tuvimos una buena respuesta a pesar de la inclemencia del tiempo porque ayer llovió toda la tarde y la gente venía con sus camiones a traer sus cosas”, aseguró Maritza Beltrán, gerente general de La Prensa, en el segundo día la recolección de insumos para las víctimas de ambos países.

Al llamado de La Prensa se sumaron oficinas de abogados, quiroprácticos y empresarios que donaron varios artículos que se entregaron en las instalaciones del periódico La Prensa. Entre estos los que más falta hacen en Puerto Rico, como agua, baterías, abanicos, botas para el agua. Por supuesto no faltó la ayuda de voluntarios que ayudaron a clasificar los productos, empaquetarlos y meterlos en el camión. “Logramos llenar un camión entero el cual será transportado por Melao Bakery a Puerto Rico”, dijo Beltrán.

Este esfuerzo se hizo gracias a la alianza entre La Prensa, Melao Bakery y la respuesta de la comunidad.

Martha Mati Frías del programa de Radio Vida Nueva y presidenta del Certamen Miss Mundo Latina USA llegó a donar agua y otros artículos uniéndose así a la labor de La Prensa.

“Creo que es un momento para todos los hispanos de aquí de la comunidad de Orlando unirnos y dar de lo que tenemos porque la vida es dar, es compartir cuando los hermanos necesitan de nosotros somos los primeros que debemos estar aquí para ayudarlos”, señaló Frías.

La empresaria envío un mensaje de aliento: “quiero que todos los boricuas tengan mucha fe en estos momentos en que la naturaleza muchas veces nos afronta con adversidad, y tener la confianza de que todos los demás hermanos vamos a estar dispuestos a ayudarles y sobrepasar estos momentos tan difíciles que ellos están pasando”.

Por supuesto el sábado la gente también llegó con bastantes bolsas llenas de agua, artículos de primeros auxilios, galletas, latas de comida y productos de higiene personal.

“Vengo a agradecer lo que están haciendo por México, este trabajo sabemos que es para los dos países de México y Puerto Rico, gracias por todo el esfuerzo que están haciendo como sociedad civil para enviar las cosas a los países que lo necesitan. Como hispanos todos estamos unidos en las desgracias que están pasando”, dijo Isabel Aguilera, esposa del cónsul de México en Orlando Juan Sabines Guerrero.

Por su lado la mexicana Leslie Zamacona llegó con su mamá y su hermana a entregar productos para Puerto Rico. “Nos solidarizamos también con el pueblo puertorriqueño, ya hemos donado a los Topos de la Cruz Roja Mexicana pero estamos tratando de hacer un poquito de lo que podamos para la comunidad puertorriqueña”, aseguró Zamacona.

El que llegó con todos los deseos de ayudar a empaquetar los productos y servir como voluntario fue Fernando Aguiar, gerente de mercadeo de la firma de abogados Longwell Lawyers.

“Tenemos familia en Bayamón, Guaynabo y San Juan y conseguimos que los demás empleados de la firma donarán para Puerto Rico, que está pasando necesidad. Traje agua, papel, toalla, Gatorade y otras cosas”, dijo el joven, quien junto a su padre empezó a levantar cajas.

Katherine Grimstad, asesora del Seguro Social de la firma Morgan, White Davis and Martínez, dijo que muchos puertorriqueños que lleguen a la Florida en los próximos meses van a necesitar asesoría sobre su jubilación y algunos serían elegibles para ayuda suplemental por incapacidad llamada SSI y que se brinda solamente en el territorio continental de Estados Unidos pero no en Puerto Rico.

“Muchos van a necesitar esa ayuda cuando lleguen aquí y nosotros los podemos ayudar”, aseguró.

Aunque vive en Florida, Grimstad es tocada por la situación que está pasando en Puerto Rico: “me ha afectado muchísimo, tengo mucha familia en la isla. Tengo una tía que vive en un piso 19 de un edificio, obviamente no hay electricidad, se le hace bien difícil bajar y comprar y conseguir cosas. Estamos aquí hoy día porque queremos ayudar y entendemos la crisis que está pasando Puerto Rico y me da mucha lástima y sentimiento con lo que he visto, solo malas noticias”.

Grimstad llegó con sus dos hijos, quienes visitaron la isla el pasado marzo y están muy afectados por la destrucción. “Ellos vieron lo que era antes y lo que es hoy, es una tristeza”, agregó.

Adolfina Ortiz, de Orlando Venues, llegó como voluntaria a ayudar en la recaudación de víveres y suministros y dijo que la ciudad de Orlando está preparada para recibir al grupo de puertorriqueños que vengan a Orlando.

“Personalmente puedo opinar que el municipio de Orlando es ejemplo de unión y colaboradores de esfuerzos lo cual me siento segura de que nuestros líderes de gobierno continuarán preparándose para lo que nuestro municipio y sus residentes necesiten”, expresó la puertorriqueña.

Originaria de Juana Díaz, Puerto Rico, Adolfina tiene familia en la isla. Están su hijo y nietos y su papá. “Tengo sentimientos encontrados pero no puedo quedarme en la casa, de una forma u otra he estado contribuyendo haciendo trabajo voluntario con lo que se pueda para quien lo necesite porque en este momento no solo pensamos en nuestra familia sino pensamos en el pueblo entero”, finalizó Ortiz.