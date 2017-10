Sampaoli admite lo que todo mundo sospechaba: Dybala ‘choca’ con Messi

El seleccionador de la Albiceleste tuvo ante sí una disyuntiva y se decantó por la opción lógica

BUENO AIRES, Argentina – El seleccionador argentino de fútbol, Jorge Sampaoli, afirmó hoy que el delantero del Juventus italiano Paulo Dybala “choca” en la cancha con Lionel Messi y admitió que la apuesta por el joven goleador será futura.

Sampaoli quitó hierro a la polémica que generó Paulo Dyabala al manifestar recientemente que le resultaba difícil jugar al lado de Messi.

“No me pareció una declaración tan punzante. La apuesta por Paulo la tenemos bien trabajada. Sabemos que en el futuro puede darle mucho al equipo. Hoy, como no tenemos mucho tiempo para trabajar, sabemos que se choca con Leo, entonces preferimos apostar por él más adelante“, expresó.

El exentrenador del Sevilla español calificó hoy el partido de las eliminatorias sudamericanas del Mundial de este jueves frente a Perú en Buenos Aires como “el más importante” de su carrera como entrenador.

“El partido que viene es el más importante, pero estoy muy confiado con los futbolistas porque sé que le van a dar al pueblo argentino la posibilidad de ir al Mundial“, dijo Sampaoli en una conferencia de prensa.

“Imagino a Argentina buscando el partido con mucha furia. Mañana vamos a salir con todo. Mi estilo es atacar todo el tiempo y jugar en campo rival y los jugadores van a dejar todo para ir al Mundial“, expresó.

Añadió que tiene a un grupo motivado y con variados argumentos tácticos para encarar el partido de la penúltima jornada de las eliminatorias sudamericanas.

“Hoy entrenamos a la mañana con un grupo y a la tarde con otro. Todos tienen las mismas posibilidades y aún no tenemos definido al equipo. Es importante que estén los mejores para que Argentina vaya al Mundial”, dijo al ser consultado sobre el once titular.

“Estoy muy confiado en estos futbolistas”, dijo.

“Siempre buscamos sociedades que puedan funcionar dentro del campo de juego“, añadió el exseleccionador de Chile.

“El campo es irrelevante, lo que cambia es el afecto de la gente, que es fundamental. Ojalá que mañana lo tengamos, más en este momento difícil”, dijo obre el cambio de estadio para el encuentro ante los peruanos, que será en la Bombonera, y no en el Monumental de Núñez, como habitualmente se jugó.

“Cuando asumí dije que yo me hacía cargo por lo que sucedía adentro de la cancha. Si me mandaban al interior iba ahí sin problemas. Si me mandan a Boca, voy sin ningún inconveniente. Lo mismo pasa con Núñez“, agregó.

“Perú viene en alza y va a venir a buscar un resultado que le dé la posibilidad de clasificar al Mundial. Vamos a tener a un rival consolidado y duro por delante“, dijo del rival de este jueves.

Definió a Lionel Messi como “vital en la definición frente al arco rival“, y al compañero del capitán de la Albiceleste en el Barcelona, Javier Mascherano, como “un estandarte en la selección”.

Confirmó que el delantero del Inter italiano Mauro Icardi y el mediocentro del Boca Juniors Fernando Gago sufren dolores musculares.