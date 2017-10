Test Drive Honda Accord 2018 más y mejor en todo para conservar el No. 1

El Test Drive Honda Accord 2018 nos permitió comprobar que no solo se trata del mejor sedan mediano del mercado, sino uno de los mejores autos en general. Esto en una época en que las crossovers y las SUVs han…

El Test Drive Honda Accord 2018 nos permitió comprobar que no solo se trata del mejor sedan mediano del mercado, sino uno de los mejores autos en general.

Esto en una época en que las crossovers y las SUVs han desplazado a los sedanes de la preferencia de los conductores en Estados Unidos y el resto del mundo, Honda presenta un modelo tan buen logrado que hará volver a considerar este tipo de vehículos como la mejor elección.

La 10ma. generación del Honda Accord es el resultado de un largo proceso de trabajo de diseño e ingeniería en el que no quedó una sola pieza sin revisar, actualizar o reemplazar.

El resultados es una familia de modelos totalmente nuevos que incluye 13 variantes – incluyendo el Honda Accord Hybrid de 3ra. generación -, dos motores turbo cargado de gasolina , cuatro transmisiones, un diseño exterior moderno y atractivo y lo más avanzado de las tecnologías de seguridad, comunicación, entretenimiento y conectividad.

El nuevo diseño exterior no es una simple modificación de la generación anterior, sino el resultado de un trabajo que empezó a partir de cero, con lo que ahora tiene proporciones y posturas más agresivas que cualquier otro Honda Accord anterior.

Las dimensiones exteriores lo hacen más bajo y más ancho, y aunque es ligeramente más corto, los ingenieros de Honda lograron alargar la distancia entre los ejes en casi dos pulgadas, lo que se tradujo en un más espacio interior, sobre todo para los pasajeros de la segunda fila de asientos.

Con todas estas mejoras, la nueva serie de motores y el hecho que de Honda incluirá el sistema de seguridad Honda Sensing como parte del equipo estándar en todas las 13 versiones , el fabricante japonés confía en conservar el No. 1 en ventas directas al cliente en el competitivo segmento de los sedanes medianos, donde están entre otros el Toyota Camry, el Chevrolet Malibu, el Kia Optima y el Ford Fusion.

Test Drive Honda Accord 2018, más y mejor en todo

El Honda Accord de 2018 traerá dos motores turbocargados de alta eficiencia y alto nivel de torsión: las opciones incluyen un motor DOHC Turbo de 1.5 litros de inyección directa con distribución dual variable de levas (dual VTC), que puede puede ir acoplado a una transmisión automática continuamente variable (CVT) de Honda o a una manual de 6 velocidades.

Además estará disponbible el motor Turbo DOHC de 2.0 litros de inyección directa con un tren de válvulas i-VTEC®, acoplado a una transmisión automática de 10 velocidades –la primera en la industria para un auto de pasajeros de tracción delantera– o a una manual de 6 velocidades.

El Honda Accord Hybrid, también totalmente nuevo y aún más refinado estará impulsado con la nueva generación de la innovadora tecnología híbrida de dos motores de Honda, que funciona de manera singular sin el uso de una transmisión automática convencional.

El Honda Accord, que siempre ha gozado de gran popularidad entre los conductores de Estados Unidos, , ha sido el líder en ventas directas al consumidor en el segmento de sedanes medianos por cuatro años consecutivos (2013-2016).

En los primeros cinco meses de 2017, basándose en datos de ventas, el Honda Accord es el sedán mediano de más venta en Estados Unidos y el segundo auto de pasajeros de más venta en general, superado solamente por el nuevo Honda Civic.

El Honda Accord también ha ganado el codiciado premio Top 10 Mejores Autos de la revista Car and Driver 31 veces, una cantidad sin precedentes.

El Test Drive Honda Accord 2018 lo realizamos por las calles y carreteras de New Hampshire, donde pudimos disfrutar de su versatilidad, comfort y buen manejo, lo que nos dejó convencidos de que el sedán mediano no está muerto y que este modelo en particular puede competir con cualquiera … y ganar.

Test Drive Honda Accord 2018, ¿Me lo compro?

El nuevo modelo se ofrecerá con tres opciones de tren motor; dos de cuatro cilindros turbocargados y con sistema de inyección directa, una nueva transmisión automática de 10 velocidades desarrollada por Honda y una transmisión manual deportiva de 6 velocidades que estará disponible en los dos motores turbo.

Además, se ofrecerá la nueva generación de la tecnología híbrida de dos motores, desarrollada exclusivamente por Honda.

A continuación, la lista de precios base para cada una de las variantes:

Honda Accord – Motor Turbo de 1.5 L con 192 caballos de fuerza y 192 libras de torsión por pie lineal

Honda Accord LX con transmisión CVT: 30 MPG en ciudad / 38 en carretera / 33 promedio combinado – MSRP $23,570

Honda Accord Sport con transmisión manual de 6 cambios: 26/35/30 – MSRP $25,780

Honda Accord Sport con CVT: 29/35/31 – MSRP $25,780

Honda Accord EX con CVT: 30/38/33 – MSRP $27,470

Honda Accord EX-L con CVT: 30/38/33 – MSRP $29,970

Honda Accord EX-L con CVT y Navegación: 30/38/33 – MSRP $30,970

Honda Accord Touring con CVT: 29/35/31 – MSRP $33,800

Honda Accord – Motor Turbo de 2.0L con 252 caballos de fuerza y 273 libras de torsión por pie lineal

Honda Accord Sport con transmisión manual de seis cambios: – MSRP $30,310

Honda Accord Sport con transmisión automática de 10 cambios: MPG por anunciar – MSRP $30,310

Honda Accord EX-L con transmisión automática de 10 cambios: MPG por anunciar – MSRP $31,970

Honda Accord EX-L con transmisión automática de 10 cambios y navegación: MPG por anunciar – MSRP $32,970

Honda Accord Touring con transmisión automática de 10 cambios: MPG por anunciar -MSRP $35,800

El precio y los datos de rendimiento de gasolina para el Honda Accord Hybrid 2018 se anunciarán más cerca de la fecha de su salida a la venta a principios del 2018.

El precio base (Manufacturer’s Suggested Retail Price, MSRP) no incluye el cargo de distribución y entrega de $875 ni cualquier otro de registro, impuestos, chapa u opciones.