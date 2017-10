Abogados ofrecen asesorías gratuitas para la batalla legal tras el sismo en México

Muchos no tienen documentos con que comprobar propiedad o identidad, pues quedaron bajo los escombros

MEXICO – Una familia que perdió todo su patrimonio porque su casa se derrumbó. Ancianos que no pueden regresar al departamento porque la construcción aledaña a la suya puede caerse. Gente que no pueden cobrar el seguro de daños o de vida de sus familiares muertos o los beneficios del fondo público para damnificados porque sus documentos se quedaron sepultados bajo los escombros y no tienen copias.

El número de damnificados con problemas legales en las zonas afectadas por los sismos del pasado 7 y 19 de septiembre en el centro del país, se suman por cientos en la medida en que pasan los días y asociaciones civiles de abogados se involucran para ofrecer asesorías juradicas gratuitas.

Algunas de las más activas organizaciones que hoy prestan asistencia legal directa vía telefónica o personal así como a través de brigadas en zonas dañadas se encuentra la Fundación Barra Mexicana de Abogados, Fundación Applesed y su Red Probono México y el Centro Pro Bono.

Los abogados de éstas, Carla Román, Maru Cortazar, Ivette Montero y Juan Francisco Torre, informaron que hasta la fecha y tras poner en acción “todas sus redes“ de ayuda han recibido 258 peticiones atendidas por teléfono y alrededor de 400 atenidas en las colonias afectadas, pero temen que las víctimas no tengan conocimiento de los pasos legales ha seguir y por ello iniciaron una campaña.

“Queremos que se sepa que aquí estamos para apoyarlos tres organizaciones sólidas, con muchos años de trabajo colaborativo y con el respaldo de abogados nacionales e internacionales deseosos de aportar su talento y conocimiento jurídico“, dijo Juan Francisco Torre en conferencia de prensa.

Las organizaciones y firmas de abogados cuentan ahora con un proyecto que consta de una guía juradica para los afectados que se actualiza constantemente y puede encontrarse en las paginas de internet http://probono.org.mx y http://juridica19s.org; asistencia legal directa en el número de la Ciudad de México (52) 55 75839623 así como asesorías en el lugar de los hechos.

Hasta ahora los temas jurídicos que más preocupan a los damnificados son los seguros (sólo el 1% de los propietarios cuentan con este beneficio porque no existe una cultura sobre prevención), los creeditos hipotecarios, si tuvieron afectaciones u ocasionaron daños a terceros qué responsabilidades tienen o si están arrendando y su casero dice que no hay daño estructural pero no se sienten confiados cómo terminan el contrato.

“Es importante destacar que ningún caso es igual, que las asesorías no se podrán dar de manera generalizada y se necesitará atención individual, pero nosotros los vamos a acompañar hasta el final“, dijo Carla Aguilar, directora de la Fundación Barra de Abogados. “Lamentablemente los recursos van a hacer de asesoría y no se podrán ayudar con el pago de tramites aunque en algunos casos extremos hemos logrado anteriormente algún tipo de apoyo“.

Hasta ahora los abogados voluntarios sólo cuentan con algunos casos en Morelos, Estado de México y Puebla aunque buscan apoyar también a víctimas de Oaxaca y Chiapas.