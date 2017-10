Kim Kardashian llora desconsolada por temor a ser asaltada en México

¿Entonces por qué vacaciona allá?

La famosa cara de Kim Kardashian llorando y que se convirtió en un meme, volvió en esta nueva temporada de “Keeping Up with the Kardashians”.

La mayor estrella del clan Kardashian llevó su síndrome de ansiedad a sus vacaciones a México y tuvo una crisis que quedó registrada en el avance del próximo capítulo de la serie que saldrá al aire este domingo.

“Estoy bien, solo tengo ansiedad. ¿Es seguro aquí?”, le pregunta llorando la pareja de Kanye West a su amigo Joe Francis, vía telefónica.

Kim acudió a la paradisíaca propiedad de Francis en Punta Mita, pero rememoró el terrible episodio que sufrió en París, cuando fue asaltada a punta de pistola en su apartamento.

“Desde París espero el peor escenario en mi mente. Estaba emocionada de venir aquí, pero no tenía idea que me sentiría así”, explica la también empresaria de 36 años.

“Bajamos del avión y toda esa gente en el aeropuerto vio a 17 o 18 chicas con nuestros bolsos Chanel y Louis Vuitton, y pensé, ‘somos el mayor blanco de la historia'”, dijo.

A pesar de sus temores, Kim y compañía regresaron sanas y salvas de las bellas playas mexicanas.

De lo que no se salvó, fue de las críticas a su figura, al ser captada caminando en bikini.