Millonario Gianluca Vacchi mete en problemas a Falcao

Atención! Desde ya nos ponemos la camiseta …. @gianlucavacchi está listo para prender la fiesta. D í s c o l o Presenta “La fiesta más grande” Este jueves 5 de octubre y Para despedir a la #SeleccionColombia de su casa, hemos preparado una fiesta con el DJ más influyente del MuNDO @gianlucavacchi. El rey de las redes estará por primera vez en nuestro país presentado #Viento. Junto a el @sonnyvaech @g_ibarra y @nicolazucchi Boletas disponibles desde 90k en #Discolo @ccmiramar 2do piso. Partido en pantalla gigante, efectos especiales, luces y las personalidades del país serán tu mejor compañía. Ven y #PásalaDíscolo Un evento @blacktoweragency @g360supplement @vocesentretenimiento …

A post shared by D í S C O L O ™ (@discolobaq) on Oct 3, 2017 at 11:05am PDT