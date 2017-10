¿Por qué Diego Lainez está llamado a ser la próxima estrella internacional mexicana?

¿Es el tabasqueño el siguiente 'garbanzo de a libra' del balompié azteca?

Un interesante artículo publicado por The Guardian analiza a fondo a 60 jugadores nacidos en el año 2000 o después, que están llamados a ser los mejores del mundo en un mediano plazo. Entre ellos aparece un mexicano, el zurdito originario de Villahermosa, Tabasco, Diego Lainez Leyva, medio ofensivo versátil del Club América que debutó en Primera División apenas en marzo pasado de la mano de Ricardo Antonio La Volpe y del que el analista deportivo Tom Marshall habla maravillas y hasta destaca que algunos lo han comparado con el argentino Lionel Messi.

Desde su debut contra Santos en el Torneo de Copa se vio que Lainez gusta del juego por las bandas, desborda con naturalidad y desequilibra en el último palmo de terreno, lo mismo para dar centros precisos que para definir jugadas propias o colectivas.

Fue ante Morelia en un partido amistoso en San Diego que se evidenció un hecho irrefutable, a Lainez podría empezar a quedarle grande el fútbol mexicano, pues además muestra una velocidad y dinamismo que en algunos balompiés de Europa son muy apreciados y que en México sólo exponen a los jugadores que se distinguen por ello, a lesiones y a rudeza innecesaria.

Lainez corre el riesgo de perderse como la generación dorada que ganó el Mundial Sub-17 de 2005 en Perú –cuando él apenas contaba con 5 años de edad– si no se identifica de inmediato que lo que requiere es potenciar sus habilidades en otro ambiente, en otra cultura futbolística y no se coarta o condiciona su salida con argumentos que apuntan a la ‘inmadurez’ como clavo ardiendo de un futbol que se aferra a ver en el talento primero el signo de pesos y no la oportunidad en el momento, tiempo y condiciones óptimas para el desarrollo deportivo de las personas.

Justo ahora, Diego Lainez jugará en India el Mundial de la categoría que le corresponde. Allí es donde debe mostrar de qué está constituido y hechizar a los visores que seguramente irán a comprobar lo evidente, aquello por lo que está marcado para hacer la diferencia en dos o tres años, esperemos que ya en algún equipo del ‘Viejo contiente’.

Sigue a Diego Lainez en el Mundial Sub-17

Domingo 8 de octubre

Partido: México – Irak

Hora: 7:30 am. PACÍFICO/ 9:30 am CENTRO/ 10:30 am. ESTE

Miércoles 11 de octubre

Partido: México – Inglaterra

Hora: 4:30 am. PACÍFICO/ 6:30 am CENTRO/ 7:30 am. ESTE

Sábado 14 de octubre

Partido: México – Chile

Hora: 7:30 am. PACÍFICO/ 9:30 am CENTRO/ 10:30 am. ESTE