Camila Cabello encabeza la lista de las famosas por las que Bella Thorne siente atracción

De poder elegir, a la actriz le encantaría tener una cita con una de estas tres artistas...

Tras una relación estable con el actor de ‘Teen Wolf’ Tyler Posey que llegó a su fin el pasado diciembre y un romance fallido con el cantante Charlie Puth, hace unos meses, Bella Thorne ya adelantaba que de cara a su próximo noviazgo intentaría buscar una chica con quien sentar cabeza. Si por ella fuera, la afortunada sería una de estas tres artistas: Demi Lovato, Kristen Stewart y Camila Cabello, a quienes admira a partes iguales por su talento y belleza.

“Demi Lovato, sin dudarlo“, contesta sin pensárselo dos veces en una entrevista al portal Stylecaster cuando le preguntan con quién le gustaría salir. “La adoro, y estamos bastante unidas. Es maravillosa, es una persona preciosa, por dentro y por fuera. Y respeto enormemente todo lo que representa y defiende. Y luego está Kristen Stewart. ¡Por favor! Es tan atractiva… Dios mío; ponte esos Converse y esa camiseta de rock y ven con mami, cariño. Literalmente amo a Kristen Stewart“.

En el caso de la ex componente de Fifth Harmony, la guapa pelirroja coincidió con ella recientemente, aunque no se atrevió a realizar un acercamiento para tratar al menos de conocerla mejor porque alguien más se le había adelantado.

“¿Quién más? Ah, Camila Cabello. Está tremenda. La otra noche la vi en una fiesta, pero estaba con un chico, así que no iba a ponerme a ligar con ella porque era su cita“.

El gran problema con el que se encuentra Bella siempre que conoce y le interesa una chica es que no es capaz de distinguir si el sentimiento es recíproco o si la otra persona únicamente está tratando de ser amable.

“Es complicado. No sé diferenciar si quiere ser mi mejor amiga o si solo le interesa ganar seguidores en las redes sociales. Cuando una chica habla conmigo me resulta muy confuso, así que nunca me atrevo a hacer nada al respecto, porque nosotras somos coquetas por naturaleza, y me da miedo hacer algo al respecto y que me diga: ‘Oh, no, eso no es lo que tenía en mente. No es lo mío“. Por eso generalmente salgo con chicos, porque si uno se me acerca sé si está ligando o no conmigo”, explica.